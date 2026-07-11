logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajina formira specijalno komandno tijelo: Zelenski otkrio kakav je novi plan za Rusiju

Ukrajina formira specijalno komandno tijelo: Zelenski otkrio kakav je novi plan za Rusiju

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da osniva posebno komandno tijelo koje će biti zaduženo za izvođenje dubokih udara na teritoriju Rusije. Istakao je da će cilj biti dodatno slabljenje ruskih vojnih kapaciteta.

Ukrajina formira specijalno komandno tijelo Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je potpisao ukaz o osnivanju posebnog komandnog tijela u okviru Oružanih snaga Ukrajine, koje će biti usmjereno na izvođenje dubokih udara na teritoriju Rusije.

Kako je rekao u večernjem obraćanju, novo komandno tijelo biće zaduženo za operacije dugog dometa sa ciljem, kako je naveo, smanjenja ruskih sposobnosti za vođenje rata.

"Danas sam potpisao ukaz o osnivanju posebnog komandnog tijela u okviru Oružanih snaga, koje će biti usmereno na dugotrajan i, zapravo, globalni uticaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenski.

Dodao je da novo komandno tijelo mora da usmjeri sve raspoložive resurse na dalje slabljenje ruskih vojnih kapaciteta.

Pominje napad na rafineriju

Zelenski je podsjetio da su ukrajinski dronovi ove sedmice pogodili rusku rafineriju nafte udaljenu oko 2.500 kilometara od ukrajinske granice.

Prema njegovim riječima, cilj ovakvih operacija je da se ruska infrastruktura više ne smatra nedostižnom za ukrajinske snage.

"Nijedna ruska rafinerija više neće biti van domašaja našeg oružja“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Ukrajinske bespilotne letelice već mjesecima izvode napade na energetsku i drugu infrastrukturu širom Rusije, dok Kijev navodi da na taj način odgovara na rusku invaziju i nastoji da oslabi ruske vojne kapacitete.

 (Index.hr/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ