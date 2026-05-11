Dim počeo da kulja iz aviona tokom slijetanja: Putnici hitno evakuisani

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Putnici na letu TK726 iz Istanbula evakuisani su zbog dima u avionu tokom rulanja po pisti, a evakuacija je uspješno završena bez povreda.

Evakuisani putnici aviona na letu iz Istanbula Izvor: ndtv/youtube

Putnici u avionu kompanije Turkiš Erlajns na letu iz Istanbula za glavni grad Nepala, Katmandu, evakuisani su u ponedjeljak nakon što je primijećen dim u stajnom trapu letjelice tokom rulanja po pisti, saopštila je aviokompanija.

Avion tipa Erbas A330, registrovan pod oznakom TC-JNP i na letu TK726, normalno je sletio na Međunarodni aerodrom Tribhuvan prije nego što je primijećen dim iz stajnog trapa dok se avion kretao po pisti, izjavio je portparol Turkiš Erlajnsa Jahja Ustun, piše Anadolija.

Evakuacija je sprovedena iz predostrožnosti, po instrukcijama kontrole leta aerodroma, naveo je Ustun u saopštenju objavljenom preko društvene mreže X.

"Nakon što je naš avion Erbas A330 na letu TK726 Istanbul–Katmandu normalno sletio na pistu, primijećen je dim u stajnom trapu tokom rulanja", rekao je on.

"U skladu sa instrukcijama timova iz kontrolnog tornja, iz predostrožnosti je izvršena evakuacija putnika aktiviranjem tobogana za hitne slučajeve. Proces evakuacije uspješno je završen i nije bilo povrijeđenih", dodao je.

Ustun je rekao da su ovlašćeni timovi pokrenuli tehnički pregled aviona.

"Prvi nalazi ukazuju da je dim izazvao tehnički kvar na hidrauličnoj cijevi", rekao je.

Aviokompanija je takođe saopštila da je organizovan dodatni let za povratno putovanje.

