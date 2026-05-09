Avion u Denveru udario pješaka koji je istrčao na pistu

Udar izazvao manji požar u motoru aviona.

Avion kompanije "Frontir erlajns" usmrtio je jednu osobu prilikom uzlijetanja sa piste Međunarodnog aerodroma u Denveru, saopštili su nadležni organi.

Usljed udara došlo je do manjeg požara u motoru aviona, koji je brzo ugašen. BBC javlja da je lice preskočilo ogradu i da ga je avion udario dva minuta kasnije, dok je prelazilo preko piste.

Iz kompanije su saopštili da su "veoma tužni" zbog tragedije. Avion se kretao punom brzinom kada je udario u lice na pisti.

Vjeruje se da se ne radi o licu koje je zaposleno na aerodromu. Avion je nakon nesreće evakuisan, a 12 putnika prijavilo je lakše povrede.