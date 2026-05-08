Svijet u strahu zbog poziva sa nepoznatog broja: Nova AI prevara se pojavila u Francuskoj (Video)

Nova prevara putem vještačke inteligencije pojavila se u Francuskoj. AI vam klonira glas za svega par sekundi i može da iznudi novac od vaših najbližih ako se javite na nepoznati broj.

U Francuskoj se pojavila nova prevara putem vještačke inteligencije (AI) uz pomoć koje se klonira glas mete napada kako bi se kasnije iskoristio za iznudu novca od porodice i prijatelja žrtve. Kako navodi "Connexion France", iskusni hakeri na ovaj način mogu da ukradu cijeli identitet osobe, a ne samo da iznude novac zbog čega su u opasnosti i bankovne kartice i svi nalozi na internetu potencijalne mete napada.

Prevara funkcioniše tako što osoba dobije poziv sa nepoznatog broja. Osoba se potom javi, dok napadači namjerno ćute kako bi natjerali drugu stranu da govori, a softver za kloniranje glasa je uključen.

Dovoljno je svega par sekundi i glas žrtve je "skinut". Mete su rijetko nasumične osobe, već neko o kome napadači već znaju nešto, poput toga gdje živi, kuda se kreće, čime se bavi i slično tome.

Napadači kada dobiju glas osobe koju su napali, iskucaju generičku poruku u programu, a sam softver je toliko autentično iskopirao glas napadnute osobe da će vrlo lako da povjeruje član porodice napadnute osobe kada dobije poziv takođe sa nepoznatog broja. Na taj način prevaranti iznuđuju novac.

"Mama, izgubila sam svoj telefon... Molim te da mi pošalješ novac što prije!", glasi jedna od mogućih varijanti poruka.

Stručnjaci savjetuju da je najbolje ne javljati se na nepoznate brojeve, naročito u eri vještačke inteligencije. Takođe, vještačka inteligencija je toliko napredovala da vremenom može da razvije čitav "spektar" odgovora ukoliko se meta napada više puta javi na nepoznati broj, naročito ako oda neke ključne informacije o sebi.

NOUVELLE ARNAQUE TÉLÉPHONIQUE : ILS VOLENT VOTRE VOIX AVEC L’IA (TF1) !



❗Vous recevez un appel… et personne ne parle au bout du fil.



C’est volontaire.



Le but : enregistrer votre voix pendant ces quelques secondes de silence pour la cloner avec l’IA.



— Philippe T (@brain_stimulus) May 7, 2026

(Mondo.rs)