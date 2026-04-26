Političarka poginula u jezivoj avionskoj nesreći: Letjelica poletjela, a zatim eksplodirala (Video)

Američka poslanica Liz Konmi iz Sjeverne Dakote poginula je kada se mali avion srušio u prigradskom parku u blizini Mineapolisa ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Kristal.

Izvor: X/MN CRIME

Liz Konmi, poslanica u parlamentu Sjeverne Dakote, poginula je nakon što se avion srušio u prigradskom parku ubrzo nakon polijetanja. Avion je viđen kako ponire prije nego što je eksplodirao. Hitne službe su odjurile u mali park gdje su zatekle olupinu zahvaćenu vatrom.

Avion je tek napustio aerodrom Kristal u subotu ujutro kada se srušio na zelenu površinu u Bruklin Parku, sjeverno od Mineapolisa, prenio je Miror.

Demokratska-nestranačka liga Sjeverne Dakote, ogranak nacionalne Demokratske stranke, potvrdila je smrt Konmijeve u objavi na društvenim mrežama, nazivajući je šampionkom javnog obrazovanja, životne sredine i transparentnosti.

"Potpuno smo slomljenog srca i uništeni zbog gubitka poslanice Liz Konmi. Njena smrt je dubok gubitak za našu državu", navela je stranka u objavi na platformi X.

We are completely heartbroken and gutted by the loss of Representative Liz Conmy. Her death is a profound loss for our state. As a lawmaker, she championed public education, the environment, and transparency.pic.twitter.com/HhalpUFmeS — North Dakota Dem-NPL (@nddemnpl)April 26, 2026

Policajci su odgovorili na prijavu o padu malog aviona u 11:51 ujutru i pronašli letjelicu koja se srušila i zapalila u parku u gradu Bruklin Park, u Minesoti, ubrzo po polijetanju, izjavio je policijski inspektor Bruklin Parka Met Rejb.

Authorities are investigating after a small plane reportedly crashed just north of the Crystal Airport shortly before noon. The aircraft had two occupants, according to initial police radio dispatches, and a wide area has been blocked to traffic while investigation takes place. A…pic.twitter.com/XqAqZD5uWz — MN CRIME (@MN_CRIME)April 25, 2026

Inspektor Rejb je rekao da se avion srušio ubrzo nakon polijetanja, ali nije želio da kaže koliko je ljudi bilo u letjelici. Savezna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu bile dvije osobe.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da istražuje pad u koji je umiješan avion tipa Beech F33A i očekuje da će istražitelji uskoro stići na lice mjesta.

"Liz je služila svojoj državi i zajednici sa brigom i saosjećanjem, od njene službe u zakonodavnom tijelu i u državnoj Komisiji za borbu protiv trgovine ljudima, do njenog rada na obrazovanju, staništima i imigraciji. Kjersti i ja smo ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom i izražavamo naše najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama poslanicima. Molimo stanovnike Severne Dakote da nam se pridruže i zadrže ih u svojim molitvama", rekao je guverner Keli Armstrong.

