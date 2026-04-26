Političarka poginula u jezivoj avionskoj nesreći: Letjelica poletjela, a zatim eksplodirala (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Američka poslanica Liz Konmi iz Sjeverne Dakote poginula je kada se mali avion srušio u prigradskom parku u blizini Mineapolisa ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Kristal.

Američka političarka poginula u padu aviona

Liz Konmi, poslanica u parlamentu Sjeverne Dakote, poginula je nakon što se avion srušio u prigradskom parku ubrzo nakon polijetanja. Avion je viđen kako ponire prije nego što je eksplodirao. Hitne službe su odjurile u mali park gdje su zatekle olupinu zahvaćenu vatrom.

Avion je tek napustio aerodrom Kristal u subotu ujutro kada se srušio na zelenu površinu u Bruklin Parku, sjeverno od Mineapolisa, prenio je Miror.

Demokratska-nestranačka liga Sjeverne Dakote, ogranak nacionalne Demokratske stranke, potvrdila je smrt Konmijeve u objavi na društvenim mrežama, nazivajući je šampionkom javnog obrazovanja, životne sredine i transparentnosti.

"Potpuno smo slomljenog srca i uništeni zbog gubitka poslanice Liz Konmi. Njena smrt je dubok gubitak za našu državu", navela je stranka u objavi na platformi X.

Policajci su odgovorili na prijavu o padu malog aviona u 11:51 ujutru i pronašli letjelicu koja se srušila i zapalila u parku u gradu Bruklin Park, u Minesoti, ubrzo po polijetanju, izjavio je policijski inspektor Bruklin Parka Met Rejb. 

Inspektor Rejb je rekao da se avion srušio ubrzo nakon polijetanja, ali nije želio da kaže koliko je ljudi bilo u letjelici. Savezna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu bile dvije osobe.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da istražuje pad u koji je umiješan avion tipa Beech F33A i očekuje da će istražitelji uskoro stići na lice mjesta.

"Liz je služila svojoj državi i zajednici sa brigom i saosjećanjem, od njene službe u zakonodavnom tijelu i u državnoj Komisiji za borbu protiv trgovine ljudima, do njenog rada na obrazovanju, staništima i imigraciji. Kjersti i ja smo ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom i izražavamo naše najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama poslanicima. Molimo stanovnike Severne Dakote da nam se pridruže i zadrže ih u svojim molitvama", rekao je guverner Keli Armstrong.

