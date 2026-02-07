TikToku prijeti drakonska kazna: EU tvrdi da aplikacija namjerno izaziva zavisnost

Evropska unija tvrdi da TikTok svojim dizajnom podstiče zavisnost i ugrožava korisnike, posebno djecu.

Evropska unija optužila je TikTok da dizajn aplikacije podstiče zavisničko ponašanje korisnika, čime krši Zakon o digitalnim uslugama (DSA). Istraga se fokusirala na funkcije poput automatskog reprodukovanja sadržaja i beskonačnog skrolovanja, koje, prema ocjeni regulatora, mogu ozbiljno da utiču na mentalno i fizičko zdravlje.

Iz Brisela poručuju da platforma nije učinila dovoljno kako bi zaštitila korisnike, posebno djecu i ranjive odrasle osobe. Evropski regulatori smatraju da način na koji je TikTok dizajniran podstiče dugotrajno i nekontrolisano korišćenje aplikacije.

Kako prenosi Associated Press, kompanija bi mogla da bude primorana da promeni "osnovni dizajn" svoje usluge.

Komisija, koja sprovodi DSA, ima ovlašćenje da velikim onlajn platformama izrekne kazne do šest odsto godišnjeg globalnog prihoda ukoliko se utvrdi kršenje propisa. Ovaj zakon takođe obavezuje tehnološke gigante da aktivno štite korisnike od sistemskih rizika.

"Zavisnost od društvenih mreža može imati ozbiljne posledice po razvoj djece i tinejdžera. U Evropi sprovodimo zakon kako bismo zaštitili građane na internetu", izjavila je Hena Virkunen, izvršna potpredsjednica Evropske komisije.

Prema navodima Komisije, TikTok stalnim "nagrađivanjem" korisnika novim sadržajem podstiče kompulzivno ponašanje i smanjuje samokontrolu. Regulatori tvrde i da platforma zanemaruje jasne pokazatelje problematične upotrebe, poput čestog noćnog korišćenja aplikacije kod maloljetnika i pretjerano učestalog otvaranja.

EU sada traži da TikTok razmotri ukidanje ili ograničavanje funkcija kao što je beskonačno skrolovanje, uvođenje efikasnijih pauza i noćnih ograničenja, kao i izmjene visoko personalizovanog sistema preporuka koji korisnicima servira neprekidan niz kratkih video snimaka.

TikTok je odbacio optužbe, navodeći da su preliminarni nalazi "kategorički netačni i neosnovani". Kompanija je poručila da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi osporila zaključke regulatora.

Iz TikTok-a ističu da već nude alate poput ograničenja vremena korišćenja i podsjetnika za spavanje, koji korisnicima omogućavaju da svjesno upravljaju vremenom provedenim na aplikaciji. Platforma sada ima pravo da zvanično odgovori na nalaze Komisije, nakon čega će regulator donijeti konačnu odluku.

Ukoliko se kršenje pravila potvrdi, TikTok bi mogao da se suoči sa formalnom odlukom o nepoštovanju DSA i izuzetno visokom novčanom kaznom.

