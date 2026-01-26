Kina i SAD postigle finalni dogovor: TikTok prelazi u ruke "velikih američkih patriota i investitora"

Nakon višegodišnjeg političkog i pravnog spora, TikTok ostaje dostupan u SAD zahvaljujući novom vlasničkom aranžmanu.

Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

TikTok je zvanično objavio da je postigao dogovor o izdvajanju američkih operacija, čime je izbegnuta zabrana aplikacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dogovor je postignut nakon višegodišnjeg pravnog i političkog sukoba između Vašingtona i Pekinga, koji je započeo još tokom prvog mandata Donalda Trumpa. Administracija SAD je tada pokušala da zabrani TikTok zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost i pristup podacima američkih korisnika.

Prema donijetom zakonu, aplikacija je trebalo da bude zabranjena u januaru 2025. godine ukoliko njen kineski vlasnik ne pristane da proda američki dio poslovanja domaćim investitorima. Iako je rok više puta odlagan, ByteDance je sada potvrdio da je dogovor konačno zaključen.

Kineska kompanija je saopštila da je formirano novo zajedničko preduzeće u većinskom američkom vlasništvu, koje će preuzeti TikTok-ove operacije u Americi. Cilj tog poteza je da se podaci američkih korisnika čuvaju isključivo na teritoriji SAD i da se ispune zahtjevi američkih regulatora.

Iz ByteDance-a navode da će novi aranžman obezbijediti zaštitu podataka, aplikacije i algoritama kroz dodatne mjere privatnosti i sajber bezbjednosti. Ipak, kompanija nije iznela previše tehničkih detalja o samom procesu razdvajanja.

Dogovor je javno pohvalio Tramp, koji je poručio da će TikTok "sada biti u vlasništvu grupe velikih američkih patriota i investitora". On se zahvalio i kineskom predsjedniku Si Đinpingu na saradnji i odobrenju dogovora.

Prema uslovima sporazuma, američki i globalni investitori imaće 80,1 odsto udela u novoj kompaniji, dok će ByteDance zadržati 19,9 procenata vlasništva. Tri glavna investitora - Oracle, Silver Lake i MGX - držaće po 15 odsto udela, prenosi Zimo.