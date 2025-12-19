logo
Kineski vlasnik se obavezao: TikTok prelazi u američke ruke 22. januara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
ByteDance je potpisao obavezujući sporazum kojim američki i globalni investitori preuzimaju kontrolu nad TikTok-om u SAD.

TikTok prelazi u američko vlasništvo 22. januara Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

Kineski vlasnik TikTok-a, kompanija ByteDance, potpisala je obavezujuće sporazume sa američkim i globalnim investitorima o upravljanju poslovanjem aplikacije u SAD.

Prema memorandumu koji je poslao izvršni direktor TikTok-a Šou Zi Ču, polovina zajedničkog preduzeća biće u vlasništvu grupe investitora u kojoj su Oracle, Silver Lake i investiciona firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata MGX.

Očekuje se da će sporazum biti zaključen 22. januara, čime bi se okončale višegodišnje inicijative Vašingtona da primora ByteDance da proda američko poslovanje TikToka zbog zabrinutosti po nacionalnu bezbjednost.

Dogovor je u skladu sa sporazumom najavljenim još u septembru, kada je američki predsjednik Donald Tramp odložio primjenu zakona koji bi zabranio aplikaciju ukoliko ne dođe do prodaje, prenio je BBC.

U memorandumu se navodi da će dogovor omogućiti da "više od 170 miliona Amerikanaca nastavi da otkriva svet beskrajnih mogućnosti kao dio vitalne globalne zajednice".

Prema strukturi vlasništva, ByteDance zadržava 19,9% udjela, dok Oracle, Silver Lake i MGX imaju po 15%. Dodatnih 30,1% biće u rukama povezanih kompanija postojećih investitora ByteDance-a.

Izvor: B92

