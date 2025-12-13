logo
Indirin hit se ori na stranici kluba Borusija Dortmund: TikTok se "zapalio", video pogledan 1,6 miliona puta

Indirin hit se ori na stranici kluba Borusija Dortmund: TikTok se "zapalio", video pogledan 1,6 miliona puta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

TikTok se bukvalno "zapalio" jednom objavom velikog njemačkog fudbalskog kluba Borusia Dortmund koji je na svojoj zvaničnoj stranici na Instagramu, objavio snimak koji je pratila poznata pjesma Indire Radić.

Pjesma Indire Radić na zvaničnom Tiktoku Borusije Dortmund Izvor: ATA / Dušan Milenković

Muzika sa naših prostora sve se češće može čuti na svim stranama svijeta, a najviše uz pomoć uspješnih sportista. Društvene mreže omogućile su da vidimo svašta, ali nešto slično do sada nismo vidjeli kao danas na stranici jednog sportskog kluba.

Naime, TikTok se bukvalno "zapalio" jednom objavom velikog njemačkog fudbalskog kluba Borusia Dortmund koji je na svojoj zvaničnoj stranici na Instagramu, objavio snimak koji je pratila poznata pjesma Indire Radić. Zapravo je u pitanju duet Radićeve i Alena Islamovića "Lopov", koji je 2000-ih bio veliki hit.

Administratori te stranice su objavili video na kojem pripremaju travu na svom Westfalenu. Dio pesme koji glasi "Znam ko si ti" zvuči kao "Znam kositi", što je često pošalica među omladinom, tako da se dobro uklapa u video košnje i pripreme travnjaka.

Video je postao viralan, a na ovoj stranici je za samo 8 sati pregledan čak 1,6 miliona puta. U komentarima su se sjatili ljudi sa Balkana koji su oduševljeno komentarisali te tražili odgovor na pitanje da li je administrator stranice sa naših prostora.

@bvb

znam ja kositi…

♬ son original - My Quotify

"Nema nas puno, ali smo dobro raspoređeni", "Cijela Bundesliga je naša", "Indira Radić prelazi u Borussiju Dortmund", samo su neki od urnebesnih komentara.

Ako je suditi naši ljudi su preuzeli administraciju stranica mnogih klubova, poput njemačkih i austrijskih, što ovdašnji fanovi sa oduševljenjem dočekuju. Našu muziku su već koristili i klubovi Sturm Graz i Schalke.

Podsjetimo, pomenutu stranicu Borussie Dortmund prati 18 miliona korisnika.

Tagovi

pjevačica tiktok Borusija Dortmund

