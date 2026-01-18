TikTok uvodi novu tehnologiju za provjeru starosti u EU: Analiziraće se ponašanje - šta lajkuju, šta objavljuju...

Sistem za provjeru starosne dobi kod koristnika TikTok društvene mreže je testiran u EU tokom prošle godine.

Izvor: Shuterstock

Popularna društvena mreža TikTok će u narednim nedjeljama početi da uvodi novu tehnologiju za verifikaciju starosti širom Evropske unije. Ovaj potez dolazi u vrijeme kada rastu pozivi u zemljama poput Velike Britanije da se osobama mlađim od 16 godina zabrani korišćenje društvenih mreža, slijedeći primjer Australije.

Platforma u vlasništvu BajtDensa, kao i druge popularne platforme među mladima poput Jutjuba, pod sve većim je pritiskom da efikasnije identifikuje i uklanja naloge koji pripadaju djeci, izvještava Gardijan.

Kako novi sistem funkcioniše

Sistem, koji je testiran u EU tokom prošle godine, analizira informacije o profilu, objavljene video zapise i signale ponašanja kako bi predvidio da li nalog pripada korisniku mlađem od 13 godina. TikTok je rekao da će naloge koje sistem označi kao potencijalno problematične pregledati specijalizovani moderatori, umjesto da budu automatski zabranjeni, a zatim potencijalno uklonjeni.

Pilot projekat u Velikoj Britaniji već je doveo do uklanjanja hiljada takvih naloga. Poređenja radi, Meta, vlasnik Fejsbuka i Instagrama, koristi Joti za verifikaciju starosti korisnika na Fejsbuku.

Stroža pravila i politički pritisak

U decembru je Australija uvela zabranu društvenih medija za osobe mlađe od 16 godina. U četvrtak je komesar za elektronsku bezbjednost te zemlje rekao da je više od 4,7 miliona naloga uklonjeno sa deset platformi, uključujući Jutjub, TikTok, Instagram, Snep i Fejsbuk, otkako je zabrana stupila na snagu 10. decembra.

Uvođenje novog sistema na TikToku poklapa se sa povećanim nadzorom evropskih vlasti nad načinom na koji platforme provjeravaju godine korisnika u skladu sa pravilima o zaštiti podataka.

Ranije ove nedjelje, britanski političar Kir Starmer rekao je poslanicima da je otvoren za ideju zabrane društvenih medija za mlade ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu, izražavajući zabrinutost zbog vremena koje djeca i tinejdžeri provode na pametnim telefonima. Ranije se protivio takvoj zabrani, rekavši da bi je bilo teško sprovesti i da bi mogla da usmjeri tinejdžere ka "dark webu".

(EUpravo zato/Gardijan)