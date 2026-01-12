Da li ste čuli za "365 dugmadi“? Sve što treba da znate o prvom viralnom TikTok trendu u ovoj godini

Jedna novogodišnja odluka slučajno se pretvorila u viralni mim, a istovremeno stvorila prvi nezaboravni trend u 2026. godini.

Izvor: Shutterstock/Achira22

Nova godina donijela je prvi viralni TikTok trend 2026: "365 dugmadi".

Trend je pokrenula TikTokerka Tamara (@flylikeadove), koja je na svom profilu podijelila svoj plan za lični razvoj u novoj godini.

"Skupljam 365 dugmadi, po jedno za svaki dan, jer želim da više radim i plaši me vrijeme, pa želim da budem svesnija koliko brzo prolazi", pojasnila je ona.

Zvuči zanimljivo i simpatično - način da fizički obilježite protok vremena. Ipak, inicijativa je izazvala konfuziju, a glavno pitanje je bilo - šta označavaju sva ta dugmad?

"Po jedno za svaki dan", kratko kaže Tamara.

To je dodatno zbunilo ljude.

Da li će ih skupljati? Stavljati u teglu? Nositi? Bacati na ljude?

Njeno objašnjenje možda nije zadovoljilo sve korisnike, ali je svakako izazvalo lavinu komentara i pobudilo interesovanje mnogih.

"Samo da vidim kako dani brzo prolaze i da me podsjeća da vrijeme prolazi, da se zabavljam i radim puno stvari".

Objašnjenje, iako iskreno, nije bilo dovoljno za neke TikTok korisnike, pa su pitanja nastavljena. Na kraju je Tamara, očigledno frustrirana, odgovorila:

"Hej, zapravo, samo meni mora da ima smisla da bih to radila i ne želim nikome da objašnjavam".

Fer pristup, ali njen odgovor je ubrzo postao viralni mim, koji je zaživio i koji su počeli da dijele korisnici mreža.

Ono što je počelo kao 365 dugmadi da vizuelno predstavite protok godine i svjesno pratite vrijeme, nesvjesno je postalo jedna od životnih lekcija 2026. godine: da radite stvari koje vama imaju smisla i da to ne morate da objašnjavate svima.

Svi se uključuju u ovaj trend, koji je već postao kultni izraz

Početkom januara, Tumblr je proglasio 2026. "godinom 365 dugmadi" u objavi na X mreži.

year of 365 buttons — Tumblr (@tumblr)January 2, 2026

Zvanični nalog Empire State Buildinga je otkrio da su usvojili Tamarin moto:

"Ne želim nikome da objašnjavam".

Zvanični TikTok nalog Philadelphia Eagles objavio je video sa velikom kutijom dugmadi i značkom sa pitanjem: "Dobro, Tamara, i šta sada?"

Čak je i indie bluegrass bend Karma Creek objavio novu pjesmu - "Tamara's Button Song", koristeći dijelove Tamarinih online komentara.

@beauty.factory.ns Naravno da ovo nije cela priča, ali u 10 minuta ne može da se ispriča mnogo.♥️ ♬ original sound - Nevena Prodanović

Neki su primijetili i koliko je "drska" bila Tamarina reakcija na zbunjene komentatore, pa su njene izjave formatirane tako da podsjećaju na omot hita Charli XCX i njenog albuma koji je uhvatio duh vremena.

Dakle, ako čujete nekoga da koristi Tamarin izraz ili naiđete na mim o 365 dugmadi, bar nećete biti potpuno izgubljeni.

Možete:

proslaviti "365 dugmadi" kao inspirativnu životnu filozofiju za 2026. - ne mora sve imati smisla svima, možete raditi ono što vas usrećuje;

ili ponovo zapanjeno gledati kako jednostavna rečenica "Ne želim nikome da objašnjavam" može osvojiti internet i postati dio viralnog jezika društvenih mreža.

Na kraju krajeva, vrijeme je da malo zaboravimo na famozni "six-seven" trend.

(Euronews.com)