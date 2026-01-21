logo
Svi odjednom kuvaju jabuke i piju toplu vodu: Ljudi ne mogu da odole viralnom trendu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ako se pitate zašto odjednom svi kuvaju jabuke i pitaju toplu vodu, u pitanju je trend koji su inicirali Kinezi.

viralni trend na tiktoku Izvor: Ikhsansaputra/Shutterstock

Ako skrolujete TikTok i imate osjećaj da su svi odjednom usporili život, griju ruke uz šolju tople vode i kuvaju jabuke, niste umislili. Internetom kruži neobičan, ali prilično smirujući trend koji mnogi nazivaju "Postani Kinez". Iza tog naziva krije se potpuni zaokret ka drugačijem odnosu prema tijelu i svakodnevici.

O čemu je zapravo riječ?

Trend "kineska era" predstavlja svojevrsni bijeg od haotičnog, ubrzanog stila života. Ljudi počinju da usvajaju navike koje su često prisutne u kineskoj tradiciji - biraju toplu hranu i napitke, jedu u skladu s godišnjim dobima, slušaju potrebe tijela i svjesno usporavaju, naročito tokom hladnijih mjeseci. Umjesto stalne jurnjave, fokus je na ravnoteži, tišini i brizi o zdravlju iznutra.

@whitneyausbonIn my Chinese era Yes, I know I should clean my stove. @sherry#sherry#hotwater#apples#momsover30#healthy♬ un homme et une femme -

Sve je krenulo od kineskih kreatora koji su bez filtera prikazivali svoje dnevne rutine - šta jedu zimi, kako započinju dan i na koji način čuvaju energiju. Njihov sadržaj brzo je pronašao publiku širom svijeta, pa su i drugi korisnici počeli da eksperimentišu sa sličnim navikama, često uz komentar da su "ušli u svoju kinesku eru".

@skoonine9#fypシ#funny#reletable♬ Chinese tradition music - Mihail Todorov

Zašto ovaj trend ne izaziva negativne reakcije?

Za razliku od mnogih viralnih ideja koje lako skliznu u neukusno kopiranje kulture, ovaj trend uglavnom nailazi na odobravanje. Razlog leži u tome što su ga inicirali sami Kinezi, što je fokus stavljen na razumijevanje, a ne na imitaciju bez smisla.

@thefigbarjust need the house slippers#fyp#foryou#foryoupage#xyzbca#chinese♬ original sound - alex

Korisnici često naglašavaju da ovdje nema "krađe" tradicije, već iskrenog interesovanja za navike koje imaju dugu istoriju i praktičnu vrijednost. Jedna od kreatorki, Šeri, istakla je da joj je posebno drago kada ljudi ne stanu samo na trendu, već se raspituju o ishrani i zdravlju, dok pokušavaju da ih primijene sa poštovanjem.

(MONDO)

viralno trendovi tiktok

