I krompir, i meso, i krofne: Šta sve može da se spremi u "er frajeru"

Saznajte šta sve možete spremiti u er frajeru – od krompira i piletine do povrća i kolača. Brzo, zdravo i hrskavo, uz minimalno ulja i bez prskanja.
"Er frajer" je posljednjih godina postao pravi hit u mnogim domaćinstvima, i to s razlogom. Zamislite da za samo dvadesetak minuta izvučete iz njega hrskave krompiriće, sočna pileća krilca ili čak krofne ili kolač koji izgledaju kao iz pekare – a sve to sa znatno manje ulja nego što biste potrošili u klasičnom prženju. Ovaj mali kuhinjski aparat radi na principu vrućeg vazduha koji kruži velikom brzinom i tako stvara koricu i zapečenost kakvu volimo, ali bez masnoće koja nam inače smeta.
Ono što je posebno praktično jeste što je er frajer brz, jednostavan za održavanje i pogodan i za manje stanove i kuhinje. Nema prskanja ulja, nema neprijatnih mirisa kao kod dubokog prženja, a ruku na srce – mnoge domaćice su ga zavoljele jer u njemu mogu da spreme i brzi ručak i zdravu užinu za djecu. Od krompira i tikvica, preko ribe i mesa, pa sve do kroasana i kolača – mogućnosti su skoro beskrajne.
Zbog svega toga er frajer je postao aparat koji se sve češće koristi, ne samo za dijetalniju ishranu, već i za uštedu vremena i energije. Ako do sada niste probali da u njemu napravite nešto više od pomfrita, vrijeme je da otkrijete koliko zapravo može da vam olakša svakodnevno kuvanje.
1. Povrće
- krompir (pomfrit, kriške, punjeni krompir)
- tikvice, patlidžan, paprika, brokoli, karfiol
- pečurke punjene sirom
- kukuruz na klipu
2. Meso
- piletina (krilca, bataci, fileti, pileći medaljoni u pohu)
- svinjski kotleti, kobasice, ćevapi
- ćufte i burgeri
- riba (oslić, losos, pastrmka, fileti bele ribe)
Meso uvijek premažite malo uljem ili marinadom prije pečenja – biće sočnije i dobiće lijepu koricu.
3. Pekarski proizvodi
- hljebne štanglice, pogačice, lepinje
- lisnata testa (kroasani, rolnice sa sirom, mini pice)
- projice i mafini
4. Grickalice
- čips od krompira, tikvica ili batata
- pečeni lešnici, bademi, semenke bundeve
- tostirani hleb ili krutoni
5. Slatkiši
- krofne bez prženja u ulju
- mafini i mini kolači
- pečeno voće (jabuke, kruške, breskve sa cimetom i medom)
