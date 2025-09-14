I krompir, i meso, i krofne: Šta sve može da se spremi u "er frajeru"

Saznajte šta sve možete spremiti u er frajeru – od krompira i piletine do povrća i kolača. Brzo, zdravo i hrskavo, uz minimalno ulja i bez prskanja.

Izvor: Shutterstock

"Er frajer" je posljednjih godina postao pravi hit u mnogim domaćinstvima, i to s razlogom. Zamislite da za samo dvadesetak minuta izvučete iz njega hrskave krompiriće, sočna pileća krilca ili čak krofne ili kolač koji izgledaju kao iz pekare – a sve to sa znatno manje ulja nego što biste potrošili u klasičnom prženju. Ovaj mali kuhinjski aparat radi na principu vrućeg vazduha koji kruži velikom brzinom i tako stvara koricu i zapečenost kakvu volimo, ali bez masnoće koja nam inače smeta.

Ono što je posebno praktično jeste što je er frajer brz, jednostavan za održavanje i pogodan i za manje stanove i kuhinje. Nema prskanja ulja, nema neprijatnih mirisa kao kod dubokog prženja, a ruku na srce – mnoge domaćice su ga zavoljele jer u njemu mogu da spreme i brzi ručak i zdravu užinu za djecu. Od krompira i tikvica, preko ribe i mesa, pa sve do kroasana i kolača – mogućnosti su skoro beskrajne.

Zbog svega toga er frajer je postao aparat koji se sve češće koristi, ne samo za dijetalniju ishranu, već i za uštedu vremena i energije. Ako do sada niste probali da u njemu napravite nešto više od pomfrita, vrijeme je da otkrijete koliko zapravo može da vam olakša svakodnevno kuvanje.

1. Povrće

krompir (pomfrit, kriške, punjeni krompir)

tikvice, patlidžan, paprika, brokoli, karfiol

pečurke punjene sirom

kukuruz na klipu

2. Meso

piletina (krilca, bataci, fileti, pileći medaljoni u pohu)

svinjski kotleti, kobasice, ćevapi

ćufte i burgeri

riba (oslić, losos, pastrmka, fileti bele ribe)

Savjet: Meso uvijek premažite malo uljem ili marinadom prije pečenja – biće sočnije i dobiće lijepu koricu.

3. Pekarski proizvodi

hljebne štanglice, pogačice, lepinje

lisnata testa (kroasani, rolnice sa sirom, mini pice)

projice i mafini

4. Grickalice

čips od krompira, tikvica ili batata

pečeni lešnici, bademi, semenke bundeve

tostirani hleb ili krutoni

5. Slatkiši

krofne bez prženja u ulju

mafini i mini kolači

pečeno voće (jabuke, kruške, breskve sa cimetom i medom)

Bonus video

Pogledajte 01:01 Kako dubinski očistiti air fryer Izvor: Tiktok/anadovada Izvor: Tiktok/anadovada

(MONDO/Stvar ukusa)