Instagram mapa otkriva svima gdje se nalazite: Dvije stvari morate odmah da provjerite

Nova funkcija na Instagram-u pokazuje posljednju lokaciju korisnika uživo. Evo kako da vidite da li ste je slučajno uključili i kako da je isključite.

Izvor: Instagram

Instagram je lansirao novu opciju koja može otkriti vašu tačnu lokaciju - i to u realnom vremenu. Iako Meta tvrdi da je sve "podrazumijevano isključeno", mrežom se šire žalbe korisnika koji tvrde suprotno.

Šta je Instagram mapa i kako radi

Meta je prošle nedjelje predstavila više noviteta na Instagram platformi, među kojima je i "mapa prijatelja" - interaktivni prikaz na kojem se vidi poslednja aktivnost korisnika. Lokacija se osvježava svaki put kada otvorite aplikaciju ili se vratite u nju ako radi u pozadini.

Zvanično, dijeljenje lokacije je isključeno dok ga sami ne uključite, a moguće je odabrati da lokaciju vide svi prijatelji, samo bliski prijatelji ili odabrane osobe. Roditelji koji koriste bezbjednosne opcije nadzora za naloge svoje djece dobijaju obavještenje ako dijete aktivira ovu funkciju.

Zašto je nova funkcija izazvala paniku

Izvor: Instagram

Iako je Meta naglasila da sve funkcioniše na dobrovoljnoj bazi, društvene mreže su preplavile žalbe korisnika koji tvrde da im je lokacija podijeljena bez dozvole.

Čak je i šef Instagram-a Adam Moseri morao da reaguje, poručivši da "lokacija može da se dijeli samo ako to sami uključite i samo sa ograničenom grupom ljudi".

Ipak, korisnici na društvenom mreži Threads željeli su da znaju zašto se dešava suprotno. "I dalje provjeravamo sve kako bismo bili sigurni da niko ne dijeli lokaciju bez izričite odluke da to uradi, što, usput rečeno, po dizajnu zahtijeva dvostruku potvrdu (tražimo da potvrdite i nakon što kažete da želite da delite)", kaže Moseri.

Kako da proverite i isključite deljenje lokacije

Izvor: Engadget

U trenutku pisanja, Instagram mapa, odnosno dijeljenje lokacije još uvek nije dostupno za domaće korisnike.

Ipak, kako nova funkcija može da stigne svakog časa, preporuka je da periodično provjeravate da li ste je dobili, a zatim i da osigurate da je dijeljenje lokacije isključeno. Evo i kako: