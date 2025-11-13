Samsungov najskuplji telefon ikad dobio ime i datum: Zvaće se Galaxy Z TriFold i koštaće čak 3.000 dolara

Upravo smo saznali kada će Samsung predstaviti svoj prvi trostruko savitljivi pametni telefon.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Poznati tipster Evan Blas podijelio je na mreži X nekoliko detalja za koje tvrdi da su mu potvrđeni, a tiču se trostruko savitljivogSamsung telefona koji bi trebalo da stigne vrlo uskoro.

Prema informacijama do kojih je došao, uređaj će nositi ime “Galaxy Z TriFold”. Kada je sklopljen, na raspolaganju će biti 6,5-inčni cover ekran koji bi, navodno, mogao da dostigne maksimalnih 2.600 nita osvjetljenja. Kada se potpuno otvori, uređaj se pretvara u 10-inčni tablet. Na poleđini bi trebalo da se nađe glavna kamera od 200 MP, tu je baterija kapaciteta 5.437 mAh, kao i Snapdragon čipset.

Blas je podijelio i dimenzije tri panela: 3,9 mm, 4,0 mm i 4,2 mm. To znači da bi Galaxy Z TriFold u sklopljenom stanju mogao da bude debeo svega 12,1 mm, što ga čini tanjim čak i od Huawei Mate XT trostruko savitljivog modela, koji meri 12,8 mm.

Naravno, sve ovo i dalje ostaje nezvanično dok Samsung ne održi prezentaciju i potvrdi specifikacije.

Kada bi premijera mogla da se održi? Ni tu nema čvrstih informacija. Ipak, prema pisanju korejskog Chosun portala, događaj je navodno zakazan za 5. decembar, a cijena bi trebalo da bude oko 3.000 dolara.