Preokret: Samsung nije odustao od ultratankih telefona, stiže još tanji model!

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Samsung je navodno odlučio da Galaxy S26 seriju početkom godine predstavi bez Edge modela, ali novi telefon pod kodnim imenom "More Slim" je u razvoju.

samsung nije odustao od edge modela Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Dugo je djelovalo kao da je stvar jasna: Samsung-ova predstojeća Galaxy S26 serija trebalo je da sastoji od Pro, Edge i Ultra modela. Međutim, nedavno su se pojavile vijesti da je kompanija odlučila da okrene leđa tankim telefonima i ukine Edge varijantu. Umjesto nje, biće predstavljen poznati Plus model.

Međutim, prema najnovijim informacijama, izgleda da Galaxy S26 Edge nije potpuno otpisan.

Kako saznaje Galaxy Club, Samsung već nekoliko mjeseci razvija novi telefon pod kodnim imenom More Slim. Poređenja radi, Galaxy S25 Edge je interno dugo nosio naziv Slim.

Zanimljivo je da je razvoj uređaja pod nazivom More Slim započet znatno kasnije od onog za koji se dugo smatralo da je S26 Edge model. Drugim riječima, More Slim vjerovatno nije prvobitno planirani S26 Edge.

Izvor: YouTube / Samsung

Šta to znači? Postojanje modela More Slim ne protivreči nedavnim informacijama o dolasku Galaxy S26 Plus verzije. Zapravo, vremenski okvir se savršeno poklapa sa poslednjim promjenama u Samsung-ovim planovima. Moguće je da su Korejci zaključili da S26 Plus ima više smisla, dok bi S26 Edge trebalo da bude još tanji kako bi se izborio za svoje mjesto na tržištu 2026. godine.

Takođe, razvoj More Slim modela znatno kasni u odnosu na standardne Galaxy S26 telefone. Zbog toga je moguće da potencijalni novi Edge model neće biti predstavljen početkom godine - slično kao što se dogodilo sa S25 Edge.

Da li će tada uopšte nositi naziv S26 Edge? Još uvijek nije jasno, jer ni kodno ime ni dostupne informacije to ne otkrivaju. Ali činjenica da Samsung uopšte radi na projektu More Slim pokazuje da ideja o Edge konceptu nije odbačena.

