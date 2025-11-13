logo
Konkurencija i savitljivi iPhone preznojili Samsung: Stiže još tanji i lakši Flip model

Konkurencija i savitljivi iPhone preznojili Samsung: Stiže još tanji i lakši Flip model

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Iako Apple još uvijek nije lansirao svoj prvi savitljivi telefon, Samsung već osjeća pritisak i spreman je da reaguje.

Samsung će sljedećeg leta izbaciti Galaxy Z Flip8 Izvor: Framesira/Shutterstock

Samsung će sljedećeg leta izbaciti Galaxy Z Flip8 rame uz rame sa Fold8 telefonom, a nove informacije iz Južne Koreje otkrivaju šta možemo da očekujemo od manjeg savitljivog modela.

Kako se tvrdi, Flip8 će biti bar 10% tanji i lakši od aktuelnog modela. U praksi, to znači oko 6 mm debljine kada je otvoren, 12 mm kada je sklopljen i približno 170 g težine. Samsung navodno računa da će ovakva "dijeta" pomoći da prodaja Flip8 i Fold8 poraste oko 10% u odnosu na Flip7 i Fold7, uz cilj od 6,7 miliona prodatih uređaja.

Ovakva odluka nije slučajna. Flip7 se, navodno, ne prodaje onako kako je kompanija priželjkivala, a kineski rivali već neko vrijeme guraju ekstremno tanke i lagane savitljive modele, pa je Samsung praktično primoran da odgovori.

Tu je i faktor Apple-a, koji bi 2026. mogao da se uključi u trku savitljivih uređaja. To bi možda proširilo tržište, ali bi isto tako moglo da odvuče dio Samsung korisnika, pa kompanija sada ima dodatni motiv da Flip8 napravi što ubjedljivijim.

Izvor: SMARTLife

Realno, i vrijeme je bilo. Fold7 je ove godine dobio ozbiljno smanjenje težine i debljine, dok je Flip7, iako značajno unaprijeđen, ipakostao vrlo blizu Flip6 generaciji. Ako su ovi navodi tačni, sljedeće godine Flip će konačno dobiti isti tretman koji je Fold dobio.

