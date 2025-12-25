Nova funkcija stiže 2026. godine: Google će dozvoliti da promijenite Gmail adresu bez gubitka naloga

Korisnici će moći da promijene Gmail adresu, a da zadrže sve što čuvaju na svom Google nalogu.

Izvor: One Artist / Shutterstock.com

Nova godina, novi vi. Nebo je granica kada su u pitanju novogodišnje rezolucije. A pored uobičajenih ciljeva koje zadajete sebi za naredni period, sada možete da upišete još jedan - promjenu Gmail adrese.

Da, baš one koju ste napravili u petom razredu i zbog koje danas crvenite kada treba da je date nekome.

I ne mislimo na otvaranje novog naloga.

U dokumentaciji za podršku, koju je primijetio 9to5Google, a koja je u trenutku pisanja dostupna samo na hindiju, Google je najavio veliku promjenu koju su mnogi godinama priželjkivali. U pitanju je promjena @gmail.com adrese naloga, bez otvaranja novog Google naloga.

"Imejl adresa povezana sa vašim Google nalogom je adresa koju koristite za prijavljivanje na Google usluge. Ova imejl adresa pomaže vama i drugima da identifikujete svoj nalog. Ako želite, možete da promijenite imejl adresu svog Google naloga koja se završava sa @gmail.com u novu imejl adresu koja se takođe završava sa @gmail.com", piše u ažuriranoj dokumentaciji.

Drugim riječima, moći ćete da promijenite Gmail adresu kojom pristupate svom nalogu, a da pritom zadržite sve slike, videe i fajlove koje čuvate na Google Photos i Drive platformama. Možda još važnije - i dalje ćete na raspolaganju imati sve aplikacije koje ste ikad kupili na Google Play Store-u.

Interesantno, ova mogućnost je korisnicima odavno na raspolaganju, ali samo za one koji su otvorili Google nalog koristeći mejl adresu treće strane. Korisnici @gmail.com adrese bili su primorani da otvore novi nalog.

Očekivano, postoje i neka važna ograničenja. Google će dozvoliti da izbor nove Gmail adrese samo jednom u 12 mjeseci, a najviše tri puta. Zato nemojte da donosite odluku, a da prvo dobro ne razmislite.

Ova ogromna promjena još uvijek nije dostupna svima. Nije poznato ni kada će biti, ali pretpostavljamo da ćemo je vidjeti globalno u toku 2026. godine.