Sud donio odluku koja mijenja sve: Policija može da češlja Google pretrage kako bi pronašla osumnjičenog

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Odluka je izazvala burne reakcije organizacija za zaštitu privatnosti.

Policija može da češlja Google pretrage kako bi pronašla osumnjičenog Izvor: Shutterstock

Sud u američkoj saveznoj državi Pensilvanija doneo je presudu prema kojoj policija može da koristi podatke o Google pretragama kako bi identifikovala potencijalne osumnjičene u krivičnim istragama.

Presuda je donijeta u slučaju koji se odnosi na otmicu i silovanje iz 2016. godine, kada su istražitelji zatražili uvid u Google pretrage vezane za adresu žrtve u danima koji su prethodili zločinu. Sud je zaključio da takav postupak ne krši ustavna prava, jer korisnici, prema obrazloženju, nemaju "razumno očekivanje privatnosti" kada koriste Google pretragu.

Na osnovu podataka koje je Google dostavio, policija je utvrdila da je sa jedne IP adrese nekoliko sati prije napada pretraživana tačna lokacija žrtve. To je dovelo do identifikacije osumnjičenog, a dodatni dokazi, uključujući DNK tragove, kasnije su potvrdili njegovu umiješanost u zločin.

Sud je u obrazloženju odluke naveo da se digitalni tragovi, poput Google pretraga, mogu uporediti sa bankarskim izvodima ili telefonskim podacima, koje vlasti već godinama koriste u istragama. Takođe je istaknuto da Google u svojim pravilima jasno navodi da podatke može dijeliti sa državnim organima.

Ipak, odluka je naišla na kritike organizacija za zaštitu privatnosti, koje upozoravaju da bi ovakav presedan mogao omogućiti masovno "istraživanje pretraga", uključujući i podatke osoba koje nisu direktno osumnjičene.

Izvor: B92

