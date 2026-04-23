Da li se budite gladni? 3 znaka po kojima ćete znati da li samo volite da jedete ili tijelo traži pomoć

Stručnjaci ističu da su uzroci noćne gladi složeni i da mogu da mogu da budu posljedica ishrane, načina života ili čak hormonskih poremećaja.

Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

Prema riječima stručnjaka, noćna glad se često javlja kada nivo šećera u krvi naglo poraste, a zatim padne nakon obroka siromašnih proteinima ili vlaknima. Dešava se i da osobe koje redovno vježbaju ili su izložene stresu, češće imaju ovaj problem. Međutim, ako se noćna glad redovno ponavlja, važno je da se konsultujete sa ljekarom kako biste isključili metaboličke poremećaje.

Zašto se budimo gladni?

Povremeni osjećaj gladi noću je prirodan i obično ne predstavlja razlog za zabrinutost. Doktor Majkl Đenoveze naglašava da na noćnu glad utiču biološki i psihološki faktori, kao i oni povezani sa stilom života.

"Neuravnotežena ishrana ili neadekvatni večernji obroci mogu da izazovu brz porast šećera u krvi, a zatim i njegov pad, što dovodi do gladi tokom noći", kaže dr Đenoveze.

Dr Hektor Perez takođe primjećuje da konzumiranje uglavnom rafinisanih ugljenih hidrata za večeru, može da dovede do nestabilnog nivoa šećera u krvi, što rezultira noćnim osjećajem gladi. S druge strane, dr Andžali Sovni ukazuje na to da intenzivna fizička aktivnost tokom dana takođe može podstaći noćni apetit.

Nisu bez značaja ni hormonska pitanja. Dr Perez objašnjava da povišen nivo kortizola, izazvan stresom ili neadekvatno kontrolisanom insulinskom regulacijom, može dovesti do noćne gladi.

Anketa Da li se budite gladni? Da, skoro svake noći. 0% (0)

Da, često. 0% (0)

Rijetko, desi se povremeno. 0% (0)

Ne, gotovo nikad. 0% (0)

Samo ujutru. 0% (0) Povratak na glasanje Da li se budite gladni? Da, skoro svake noći.

Da, često.

Rijetko, desi se povremeno.

Ne, gotovo nikad.

Samo ujutru. Glasaj Rezultati

Dr Đenoveze dodaje da stres i anksioznost mogu da izazovu tzv. stresnu glad, koja se s vremenom pretvara u naviku noćnog prejedanja. Pored toga, hormoni poput leptina i grelina, koji su odgovorni za regulaciju sitosti i gladi, mogu biti poremećeni zbog lošeg kvaliteta sna, stresa ili hormonskih promena, što dovodi do osećaja gladi u neuobičajeno doba.

Dešava se i da se osjećaj gladi noću pomiješa sa žeđu.

"Postoji i jednostavno objašnjenje - ako neko rutinski jede noću, organizam počinje da očekuje kalorije u dva ujutru i automatski šalje signale gladi", dodaje dr Perez.

Kada noćna glad može biti simptom zdravstvenih problema?

Iako pojedinačne epizode noćne gladi ne moraju značiti bolest, često ponavljanje ovog fenomena može da ukaže na zdravstvene poremećaje. Dr Đenoveze naglašava da hronična noćna glad može biti upozoravajući znak, a dr Perez dodaje da je često povezana sa lošom regulacijom nivoa šećera u krvi. Može takođe da ukaže na hroničnu pothranjenost ili hormonske poremećaje.

Šta da radite kada se budite gladni noću?

Odluka da li treba posegnuti za hranom noću, zavisi od uzroka gladi. Dr Đenoveze objašnjava da, ako noćna glad proizilazi iz navike ili želje za slatkišima, hrana može da učvrsti taj ciklus i oteža njegovo prekidanje. U takvoj situaciji, bolje je izbjegavati grickanje.

S druge strane, ako je osjećaj gladi jak i prati ga krčanje u stomaku, mala, uravnotežena užina može da pomogne da zaspite. Dr Perez preporučuje da birate namirnice bogate proteinima i zdravim mastima, koje stabilizuju nivo šećera u krvi do jutra, umjesto da posegnete za slatkim grickalicama. Dodatno, ako hrana nije previše primamljiva, posegnućete za njom samo onda kada vam je zaista potrebna.

Stručnjaci preporučuju sledeću hranu za noć:

šaka orašastih plodova,

parče sira,

grčki jogurt,

voće,

nezaslađena proteinska pločica,

pola banane sa kikiriki puterom,

integralni krekeri sa sirom.

Ako noćnu glad prate simptomi kao što su drhtavica, vrtoglavica ili znojenje, to može da ukaže na nizak nivo šećera u krvi i tada je preporučljivo unijeti brzo djelujuće ugljene hidrate.

Dr Savni preporučuje i da se, u slučaju čestih epizoda noćne gladi, preispita svakodnevna ishrana i vodi računa o njenoj uravnoteženosti, bogatstvu povrćem, voćem, proteinima i proizvodima od cijelog zrna, kao i o tome da se ne preskaču obroci.

Kada treba da odete kod ljekara?

Dr Perez naglašava da, ako se noćna glad javlja češće od nekoliko puta nedjeljno tokom više nedjelja, ne treba to zanemarivati. Preporučuje se da se obratite ljekaru naročito ako se istovremeno pojavljuju dodatni simptomi, kao što su često mokrenje, neobjašnjive promjene tjelesne težine ili hronični umor.

Dr Đenoveze ukazuje da su posebno zabrinjavajuće situacije kada noćnu glad prate prekomjerna žeđ, vrtoglavica, drhtavica, znojenje, nesanica ili promjene raspoloženja. U takvim slučajevima, potrebno je što prije konsultovati se sa stručnjakom.

(MONDO)