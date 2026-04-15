Ove namirnice se u potpunosti sastoje od šećera: Jedna porcija i već prelazite preporuku SZO za cijeli dan

Mnoge svakodnevne namirnice toliko su pune šećera, da već jednom porcijom premašujete dnevnu količinu koju preporučuje SZO.

Prema zvaničnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, relativno bezbjedna dnevna doza šećera za zdravu, odraslu osobu iznosi 50 g, što je oko 10 kašičica. Mnogo? Kako se ispostavlja, ne nužno. Na policama prodavnica ne nedostaje proizvoda koji u jednoj porciji mogu da vam obezbijede skoro cijelu dnevnu dozu. Na koje deklaracije bi trebalo posebno da obratite pažnju?

Žitarice za doručak

Brze, ukusne i zdrave? Ovo posljednje je svakako diskutabilno kada je riječ o mnogim popularnim žitaricama za doručak. Neke od često biranih pahuljica mogu da sadrže i po tri kašičice šećera (15 g) u maloj porciji od 30 g proizvoda. Zamislite da je polovina onoga što vidite u činiji - šećer. Nažalost, veoma visok sadržaj šećera često se nalazi i u pahuljicama namijenjenim djeci. Zato se, prilikom izbora ovog proizvoda u prodavnici, isplati da uporedite deklaracije različitih pahuljica i izaberete one koje sadrže manje šećera.

Konzervirano voće

To je vjerovatno jedan od najgorih oblika voća dostupnih u prodavnici. Konzervirano voće samo po sebi ima dosta prirodnih šećera, ali pravi problem često predstavljaju sirupi i preliv u kojima se nalazi. To je, u suštini, tečni šećer! U jednoj konzervi proizvoda težine oko 500 g može da se nalazi 75 g šećera, odnosno 15 kašičica. To je, međutim, prosječan sadržaj. Postoje proizvodi u kojima šećera ima još više.

Kečap

Za proizvodnju kečapa koristi se samo nekoliko sastojaka - paradajz, sirće, so, začini i, naravno, šećer. Proizvođači u prehrambenoj industriji već dugi niz godina znaju da slatkast ukus prija širem krugu potrošača, pa samim tim ne štede na zaslađivanju popularnih proizvoda. Uzmimo jedan od najpopularnijih kečapa na tržištu. Sadržaj šećera je 22 g, odnosno četiri kašičice šećera na 100 g proizvoda. Na prvi pogled, ne mnogo, ali već na porodičnom roštilju, kada se kečap sipa više puta, možete da unesete popriličnu dozu "bijele smrti".

Gotovi sosovi

Za početak uzmimo za primjer "barbekju" sos, koji se često smatra manjim zlom zbog niže kalorijske vrijednosti. Količina šećera je impresivna, jer na 100 g proizvoda dolazi šest kašičica (oko 30 g) čistog šećera. A popularni sosovi za špagete? Mogu da sadrže oko 15-20 g šećera na 100 g proizvoda. Posežući za teglom od 500 g, u svoje špagete dodajete i do 20 kašičica šećera. Dakle, to je još jedna grupa proizvoda kod kojih treba da budete posebno pažljivi na sastav.

Jogurt sa niskim sadržajem masti

Mast je nosilac ukusa. Kada posežete za obranim proizvodima, važno je da obratite pažnju da li je proizvođač umjesto masti dodao šećer, kako bi zadržao ukusne karakteristike. Jogurti sa niskim sadržajem masti su veoma cijenjeni među osobama na dijeti zbog niže kalorijske vrijednosti. U međuvremenu, jedna šolja jogurta (oko 250 ml) može da sadrži i do devet kašičica šećera! To je praktično dnevni limit za odraslu osobu.

Zaslađeni napici

Popularni zaslađeni napici sadrže više od dvije kašičice šećera na svakih 100 ml. U jednoj limenci (330 ml) imamo skoro sedam kašičica. Dok sadržaj šećera u ovim najpopularnijim napicima i nije neko iznenađenje, obavezno obratite pažnju na proizvode koji pokušavaju da se predstave kao zdravi. Riječ je, na primjer, o napicima za sportiste. Oni mogu da sadrže veoma slične količine šećera kao drugi napici.

Da li ih vrijedi zamjenjivati pićima sa nula šećera? Pa, to je prilično diskutabilno pitanje, uzimajući u obzir da u slatkim napicima nije štetan samo šećer. Korišćeni zaslađivači takođe ne spadaju u najzdravije. Ipak, ako neko na taj način uspije da ograniči ogromne količine šećera u ishrani, možda je to korak u dobrom smjeru.

Granola

Rekli smo nekoliko riječi o pahuljicama za doručak, ali pod lupu stavljamo i granolu. To je hrskava mješavina prženih žitarica, orašastih plodova, sjemenki, suvog voća i zaslađivača (npr. med ili javorov sirup). Često se bira kao zdravija alternativa tradicionalnim pahuljicama. Što se nutritivne vrijednosti tiče, granola često izgleda mnogo bolje, ali što se sadržaja šećera tiče, situacija je raznolika. Jedna granola dostupna u marketu sadrži 24 g šećera (gotovo pet kašičica) na svakih 100 g proizvoda.

Čokoladno mlijeko

Mnogi ljudi ne vole ukus običnog mlijeka. Ne želeći da ga se odreknu, odlučuju da posegnu za čokoladnim mlijekom. Nažalost, to nije najbolje rješenje. Uzmimo za primjer mali tetrapak (200 ml) popularnog čokoladnog mlijeka. Koliko se šećera u njemu krije? Skoro 10 g na svakih 100 ml. Mali tetrapak sadrži četiri kašičice šećera. To je dvostruko više nego u običnom mlijeku, pod uslovom da je riječ o tradicionalnom mlijeku s laktozom.

Gotova jela

Puno šećera proizvođači dodaju i u popularna gotova jela. To je veoma podmuklo, jer kada jedemo takve proizvode, ne osjećamo uvijek slatkast ukus. Može se stvoriti lažan utisak da proizvod koji jedemo nema mnogo šećera. Gotova jela, kao što su smrznuta pica ili testenina sa sosom, mogu da sadrže i više od pet kašičica šećera u porciji. To je polovina dnevne potrebe. To je jedan od razloga zbog kojih mnogi ljudi unose znatno previše šećera. Posljedica je nedostatka svijesti o tome koliko šećera može da se krije u hrani koju svakodnevno konzumiramo.

Kafe sa ukusima

Volite li ponekad da popijete kafu u gradu? Ključan je izraz "ponekad". Ako povremeno popijete kafu sa aromom, vaše zdravlje zbog toga ne bi trebalo da trpi. Međutim, ako svakodnevno posežete za takvim užitkom, možete da imate ozbiljan problem. U šolji kafe sa ukusom, koja se služi u popularnim lancima kafeterija, može da se nalazi i do devet kašičica šećera. To se ne odnosi samo na aromatizovanu kafu, već i na ledeni čaj ili smuti. Ako često uživate u takvim napicima, obavezno obratite pažnju na sadržaj šećera.

Nije svaki proizvod sa gornje liste loš i nezdrav. Srećom, proizvođači se sve češće trude da izađu u susret potrebama potrošača čija se svijest postepeno povećava. Zbog toga na policama prodavnica sve češće nalazimo proizvode sa smanjenim sadržajem šećera.

Tekst ima za cilj da poveća svijest o tome koliko ogromne količine šećera mogu da se nalaze u naizgled bezazlenim prehrambenim proizvodima i koliko je lako prekoračiti dnevnu dozu koja se smatra relativno bezbjednom. Takođe ima za cilj da podstakne češće čitanje deklaracija i svjesniju kupovinu

