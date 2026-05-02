logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zdravije od jabuke ili banane: Mnogi zaboravljaju da ovo voće postoji, a puno je vitamina i vlakana

0

Kivi je već dugo dostupan u prodavnicama, ali i dalje je često potcijenjen.

koliko je zdrav kivi

Plod neupadljivog izgleda, a velikih nutritivnih vrednosti stiče status jednog od najzdravijih sastojaka svakodnevne ishrane. Kivi je prava vitaminska "bomba" i bogat izvor vlakana.

Kivi je godinama bio u sjenci popularnijih jabuka i banana. Danas sve više nutricionista ukazuje na njegov impresivan sastav. Jedan plod ima samo 40-50 kcal, a istovremeno je prava vitaminska "bomba", uključujući vitamin C, kojeg kivi često sadrži više nego pomorandža.

U njegovom sastavu nalazimo i vitamin K, E i kalijum, ključne sastojke koji podržavaju imunitet, zdravlje kože i pravilno funkcionisanje organizma.

Kivi poboljšava probavu, povećava osećaj sitosti i pojačava unos gvožđa kada se kombinuje s pravim namirnicama.
Izvor: Powerlightss/Shutterstock

Bogatsvo vlakana i prisustvo enzima aktinidina čine da već jedan ili dva ploda dnevno pomažu varenje, olakšavaju razlaganje proteina i podržavaju redovan rad creva. Istraživanja potvrđuju da redovno konzumiranje kivija može da ublaži zatvor i poboljša peristaltiku crijeva.

Kora kivija je jestiva i predstavlja dodatni izvor vlakana i antioksidanata. Iako tekstura ne odgovara svima, dobro bi bilo da probate da se naviknete.

Zbog niske kalorijske vrijednosti i visoke sadržine vlakana, kivi daje osjećaj sitosti, što može da pomogne osobama koje paze na težinu i kontrolišu apetit. Stručnjaci preporučuju da se kivi kombinuje sa namirnicama bogatim gvožđem, poput ovsenih pahuljica, mahunarki ili orašastih plodova jer vitamin C iz ploda povećava usvajanje ovog minerala u organizmu.

Iako je kivi bezbedan izbor za većinu ljudi, nutricionisti upozoravaju da osobe koje uzimaju lijekove za razređivanje krvi, treba da se konsultuju sa ljekarom pre redovne konzumacije ovog voća.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

voće savjeti ishrana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA