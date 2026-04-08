Najpopularnije voće za mršavljenje: Skida kilograme, ali kod nekih može da napravi haos u organizmu

Iako grejpfrut godinama važi za jedno od najpopularnijih voća za mršavljenje, nauka je saglasna - ne postoji magični enzim koji samostalno sagorijeva mast.

Grejpfrut je niskokaloričan, bogat vlaknima i antioksidansima, što ga čini idealnim dijelom zdrave redukcione ishrane. Naučnici su primijetili da osobe koje jedu grejpfrut, obično imaju kvalitetniju ishranu, a samo voće pomaže u održavanju osjećaja sitosti zahvaljujući vlaknima i velikoj količini vode. Grejpfrut podržava varenje i može pomoći da se smanji grickanje između obroka, ali nema dokaza da direktno sagorijeva mast ubrzavanjem metabolizma.

Grejpfrut je prava vitaminska "bomba". Već jedan srednje veliki plod može da pokrije cjelokupne dnevne potrebe za vitaminom C. Osim toga, 100 g ovog voća ima svega oko 45 kcal i obezbjeđuje približno:

87,2 g vode

0,6 g proteina

0,2 g masti

9,5 g ugljenih hidrata, od čega 7,5 g prostih šećera

1,5 g vlakana

0,05 mg vitamina B1

0,03 mg vitamina B3

45 mg vitamina C

1 mg natrijuma

180 mg kalijuma

20 mg kalcijuma

17 mg fosfora

0,3 mg gvožđa

10 mg magnezijuma

0,04 mg bakra

0,17 mg cinka.

Kada grejpfrut šteti?

Iako je grejpfrut bogat izvor hranljivih sastojaka, ne bi svako trebalo da ga konzumira. Grejpfrut sadrži jedinjenja koja mogu da poremete djelovanje enzima odgovornih za metabolizovanje lekova u jetri i tankom crijevu. Zato osobe koje uzimaju lijekove za povišen pritisak, holesterol, aritmije, alergije ili imunosupresivne lijekove poslije transplantacije, treba da o konzumiranju grejpfruta razgovaraju sa ljekarom.

Grejpfrut, problemi s varenjem i bolovi u stomaku

Iako grejpfrut podržava varenje, njegova kiselost može da pojača:

refluks,

preosjetljivost želuca,

simptome čira na želucu.

U takvim situacijama preporučuje se da se unos ovog voća svede na minimum, a iznenadna osjetljivost na kisele citruse može biti znak poremećaja u radu organa za varenje.

Grejpfrut nije čudotvorni sagorevač masti, ali može realno da podrži mršavljenje zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu, vlaknima i antioksidansima.

