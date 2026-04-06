Da li šunka koju ste kupili ima rupice? Malo ljudi zna šta one zaista znače

Da li šunka koju ste kupili ima rupice? Malo ljudi zna šta one zaista znače

Izvor mondo.rs
0

Sitne rupice u šunki su potpuno prirodna pojava, ali u nekim slučajevima mogu da budu i znak da je proizvod dodatno ubrizgavan salamurama kako bi mu se povećala masa. To možete da prepoznate po jednoj stvari.

Šta značr rupice u šunki Izvor: FCG/Shutterstock

U mesnoj industriji, česta je praksa da se meso ubrizgava salamurama - mješavinom vode, soli i začina, koja poboljšava ukus, mekoću i sočnost suhomesnatih proizvoda. Ako se tečnost ne rasporedi ravnomjerno ili se tokom procesa pojave mehurići vazduha, nakon sječenja šunke, oni mogu da budu vidljivi kao male rupice.

Osnovno pravilo - što je sastav kraći i razumljiviji, to bolje. Dobra šunka ne zahtjeva dugu listu dodataka. Takođe obratite pažnju na strukturu. Prirodna vlakna, blage razlike u boji i sitne nepravilnosti su potpuno normalne.

Kako se ispostavlja, male rupice u šunki su prirodna pojava, naročito kod kvalitetnih proizvoda napravljenih od cjielih komada mesa. Mišići životinja nisu jednolična masa. Njihova struktura sastoji se od vlakana, prostora i razlika u gustini. Upravo te prirodne karakteristike mogu da dovedu do pojave sitnih otvora u gotovom proizvodu.

Kod presovane ili kuvane šunke napravljene od više komada mesa, dijelovi se spajaju i presuju. Mikroskopski prostori između njih takođe mogu da dovedu do nepravilnih rupica u presjeku.

Prisustvo rupica nije znak kvarenja niti tehnološke greške. Često je upravo suprotno. Može da ukaže na manji stepen prerade proizvoda. Šunke sa savršeno glatkom i ujednačenom strukturom često sadrže više dodataka i prolaze intenzivniju obradu.

(MONDO)

