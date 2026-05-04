3 slana rolata od jedne smjese: Predjelo koje se uvijek prvo razgrabi za Đurđevdan

Saznajte kako da za Đurđevdan napravite predjelo koje se uvek prvo razgrabi i to tri vrste slanih rolata od jedne smjese.
Đurđevdan ove godine pada u srijedu, dan kada se poste, pa se u mnogim domovima koji slave ovu slavu pravi trpeza koja kombinuje i posna i mrsna jela.
U takvoj postavci, predjela koja su praktična i lako se uklapaju uz sve imaju posebnu prednost. Slani rolati su upravo takvi, mogu se pripremiti unapred, jednostavni su za serviranje i ne zahtjevaju mnogo vremena, a na stolu uvijek deluju bogato i raznovrsno.
Iskustvo pokazuje da se najbrže i pojedu, jer su lagani, ukusni i zgodni za svaku priliku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: 3–4 rolata (10–12 parčića po rolatu)
Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 20 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Osnovno tijesto:
- 9 jaja
- 450 g brašna
- 450 ml jogurta
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
Za varijacije:
- 4 kašike pasiranog špinata (zeleni rolat)
- 4 kašike ajvara (crveni rolat)
Za fil (po želji):
- šunka
- kačkavalj
- majonez
- pavlaka
- kuvana jaja
- krem sir
- ajvar
- pečena paprika
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
Odvojite bjelanca od žumanaca. Bjelanca umutite u čvrst snijeg. U drugoj posudi umutite žumanca, pa dodajte jogurt, brašno pomješano sa praškom za pecivo i so. Kada dobijete ujednačenu smjesu, lagano umešajte umućena bjelanca kako bi testo ostalo vazdušasto.
2. korak: Dodavanje boje i ukusa
Smjesu podijelite na dijelove. Jedan ostavite prazan, u drugi - zeleni dodajte špinat, a treći - crveni ajvar.
3. korak: Pečenje
Svaku smjesu rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15–20 minuta, dok blago ne porumeni.
poslužite ih na istom tanjiru, različite boje i ukusi učiniće sto bogatijim i privlačnijim.
4. korak: Formiranje rolata
Svaku pečenu koru odmah uvijte u vlažnu krpu i ostavite da se prohladi. Ovo će pomoći da se kasnije lakše uvija bez pucanja.
5. korak: Filovanje i hlađenje
Kada se kore ohlade, premažite ih filom po želji, pažljivo urolajte i umotajte u foliju. Ostavite u frižideru da se dobro stegne prije sječenja.