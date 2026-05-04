3 slana rolata od jedne smjese: Predjelo koje se uvijek prvo razgrabi za Đurđevdan

Saznajte kako da za Đurđevdan napravite predjelo koje se uvek prvo razgrabi i to tri vrste slanih rolata od jedne smjese.

Đurđevdan ove godine pada u srijedu, dan kada se poste, pa se u mnogim domovima koji slave ovu slavu pravi trpeza koja kombinuje i posna i mrsna jela.

U takvoj postavci, predjela koja su praktična i lako se uklapaju uz sve imaju posebnu prednost. Slani rolati su upravo takvi, mogu se pripremiti unapred, jednostavni su za serviranje i ne zahtjevaju mnogo vremena, a na stolu uvijek deluju bogato i raznovrsno.

Iskustvo pokazuje da se najbrže i pojedu, jer su lagani, ukusni i zgodni za svaku priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 3–4 rolata (10–12 parčića po rolatu)

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 20 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Osnovno tijesto:

9 jaja

450 g brašna

450 ml jogurta

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

Za varijacije:

4 kašike pasiranog špinata (zeleni rolat)

4 kašike ajvara (crveni rolat)

Za fil (po želji):

šunka

kačkavalj

majonez

pavlaka

kuvana jaja

krem sir

ajvar

pečena paprika

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

Odvojite bjelanca od žumanaca. Bjelanca umutite u čvrst snijeg. U drugoj posudi umutite žumanca, pa dodajte jogurt, brašno pomješano sa praškom za pecivo i so. Kada dobijete ujednačenu smjesu, lagano umešajte umućena bjelanca kako bi testo ostalo vazdušasto.

2. korak: Dodavanje boje i ukusa

Smjesu podijelite na dijelove. Jedan ostavite prazan, u drugi - zeleni dodajte špinat, a treći - crveni ajvar.

3. korak: Pečenje

Svaku smjesu rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15–20 minuta, dok blago ne porumeni.

Za još ljepši izgled na prazničnoj trpezi, poslužite ih na istom tanjiru, različite boje i ukusi učiniće sto bogatijim i privlačnijim.

4. korak: Formiranje rolata

Svaku pečenu koru odmah uvijte u vlažnu krpu i ostavite da se prohladi. Ovo će pomoći da se kasnije lakše uvija bez pucanja.

5. korak: Filovanje i hlađenje

Kada se kore ohlade, premažite ih filom po želji, pažljivo urolajte i umotajte u foliju. Ostavite u frižideru da se dobro stegne prije sječenja.