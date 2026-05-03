Iako se Met Gala može činiti kao još jedna luksuzna zabava, zapravo postoji nekoliko strogih pravila kojih gosti moraju da se pridržavaju.

Izvor: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Stigao je maj, a ljubitelji mode i poznatih osoba znaju šta to znači - vrijeme je za Met Galu 2026. Poput praznika, najvažniji datum u modnom kalendaru svake godine se održava istog dana: prvog ponedjeljka u maju. Iako se Met Gala može činiti kao još jedna luksuzna zabava, zapravo postoji nekoliko strogih pravila kojih gosti moraju da se pridržavaju.

Điđi Hadid na Met Gali 2025

Izvor: Christopher Polk / Shutterstock Editorial / Profimedia

Događaj je isključivo za pozvane

Nije važno koliko ste slavni - ako ne dobijete željenu pozivnicu od same Ane Vintur, nećete prisustvovati Met Gali. Prema Ejmi Odel, autorki knjige "Ana: Biografija", mnogi su pokušali da kupe svoj put do ulaza, ali bezuspješno.

"Ako se neko nije smatrao dijelom 'povlašćene' grupe, jednostavno nije mogao da uđe", rekla je Odel za Time. "To je stvorilo određene trzavice u društvenim krugovima jer ovo više nije društveni događaj, što ne znači da pripadnici visokog društva, u tradicionalnom smislu, ne dolaze, ali ne mogu samo da kupe ulaznicu i pojave se. Imam osjećaj da u današnjem visokom društvu još uvijek postoji određena doza ogorčenosti zbog toga."

U galeriji pogledajte fotografije Ane Vintur na Met Gali 2026:

Vidi opis Šta Ana Vintur kaže, to je amin: Na Met Gali su zabranjeni bijeli luk, peršun i telefon, a ulaznica papreno košta Ana Vintur Ana Vintur, Met Gala 2025 Ana Vintur, Met Gala 2025 Ana Vintur, Met Gala 2025 Ana Vintur, Met Gala 2025 Ana Vintur, Met Gala 2025 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Printscreen/Instagram/wintuorworld Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Andrea RENAULT / AFP / Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Andrea RENAULT / AFP / Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Navodno se sastavlja spisak od stotina potencijalnih gostiju, koji Vintur zatim smanjuje na otprilike 400 zvanica.

Starosna granica od 18 godina

Posljednjih godina Vintur je navodno uvela novo pravilo za svoj ekskluzivni događaj - od 2018. godine ulaz je dozvoljen samo osobama starijim od 18 godina. Tada je Medi Zigler, koja je imala 15 godina, za The Hollywood Reporter izjavila: "Ne mogu da idem jer nisam dovoljno stara!"

Zendeja, Met Gala 2025

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Organizatori su potvrdili da "to nije prikladan događaj za osobe mlađe od 18 godina". U prošlosti su među pozvanima bili i mlađi tinejdžeri poput El Faning, Hejli Stajnfeld i Vilou i Džejdena Smita.

I pozvani gosti plaćaju ulaz

Iako ne možete da kupite pozivnicu, jednom kada je dobijete, morate da platite ulaz. Svi, bez obzira na slavu, moraju da plate svoju ulaznicu za Met Galu… ili neko mora da plati za njih. Često su slavne osobe gosti modnih brendova ili dizajnera koji su zakupili cijele stolove, a oni ih ujedno i odijevaju.

Dajana Ros na Met Gali 2025

Izvor: Matt Crossick / PA Images / Profimedia

Prošle godine je jedna ulaznica koštala 75.000 dolara (oko 60.000 evra), dok je godinu ranije cijena bila 50.000 dolara (oko 40.000 evra). Kupovina cijelog stola može da košta i do 350.000 dolara (oko 300.000 evra).

Stroga zabrana korišćenja mobilnog telefona

Met Gala je događaj na kom je strogo zabranjeno korišćenje mobilnog telefona. To znači da nema selfija, objava na društvenim mrežama niti besciljnog skrolovanja. Ipak, na Met Gali 2025. godine nekoliko slavnih osoba, čija imena nećemo spominjati, navodno je prekršilo pravilo objavivši video s prijema.

Rijana, Met Gala 2025

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Raspored sjedenja se mora poštovati

Vidite prijatelja s druge strane prostorije? Nažalost, ne možete da sedite s njim osim ako vas Ana Vintur nije smjestila upravo tamo. Raspored sjedenja na Met Gali nije prijedlog, već pravilo. "Stvarno se trudimo da vrlo pažljivo promislimo ko sedi pored koga", rekla je Edi Kirnan, koja je radila na rasporedu sjedenja 2024, za britanski Vogue.

"Naš idealan spoj bili bi možda dvoje ljudi za koje mislimo da će se odmah složiti, ali koji možda ni ne shvataju da imaju mnogo toga zajedničkog. Stoga za svaku osobu zaista odvojimo vrijeme i razmislimo: 'O čemu će razgovarati?'"

Kim Kardašijan

Izvor: DNPhotography/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navodno se i supružnici razdvajaju kako bi se podstaklo upoznavanje. Silvana Vard Daret iz Vogue-a objasnila je, prema E!-u: "Čitava poenta ovih događaja je upoznavanje novih ljudi i interesovanje za ono što drugi rade. Koji je smisao ako dođete ovde da se družite sa svojim suprugom?"

Određene namirnice su zabranjene

Prilikom odobravanja jelovnika za Met Galu, Vintur pažljivo izbegava manje glamurozne namirnice. Na listi zabranjenih nalaze se peršun, luk, bijeli luk i vlasac. Kako je Vintur rekla za Today: "Pa, to su tri stvari koje mi se posebno ne sviđaju." Upravo je to pravilo navodno razlog zašto je Kejti Peri izostavila luk iz svoje kombinacije u obliku hamburgera na Met Gali 2019. godine.

Ana Vintur

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Pušenje je strogo zabranjeno

Ovo se može činiti očiglednim - ipak je Met javna zgrada. Na njihovoj veb stranici izričito stoji da je to prostor u kom je zabranjeno pušenje. Međutim, brojne slavne osobe su u prošlosti fotografirane kako puše u toaletima Met Gale.

Tokom gostovanja u emisiji CBS Mornings, kustosa Endrua Boltona pitali su koji je najbolji način da osigurate da vas više nikada ne pozovu. "Pušenje. Pušenje u galerijama. Dodirivanje umjtnina. To bi bili prestupi", rekao je, a prenosi Evening Standard.

(Kurir.rs/ Index.hr)