7 vježbi protiv oticanja nogu i grčeva u listovima: Laki pokreti podstiču cirkulaciju

Autor H.K. Izvor Sensa
0

Stručnjaci za fitnes otkrili su 7 vježbi protiv oticanja nogu i za sprečavanje grčeva u listovima.

Izvor: Shutterstock

Oticanje nogu i grčevi često se javljaju onda kada tijelo dugo ostaje u istom položaju — tokom sjedenja, stajanja, putovanja ili dana u kojima nema dovoljno kretanja. Noge tada mogu djelovati teže, zategnutije i umornije, a stopala i potkoljenice mogu zadržavati višak tečnosti.

Iako ovaj osjećaj može biti neprijatan, blagi i kontrolisani pokreti često pomažu da se cirkulacija ponovo pokrene. Mišići nogu, posebno listovi, imaju važnu ulogu u vraćanju krvi iz donjih dijelova tijela. Kada se aktiviraju, tijelo lakše smanjuje osjećaj težine, napetosti i ukočenosti.

Grčevi se najčešće javljaju kada su mišići umorni, skraćeni, nedovoljno pokrenuti ili kada tijelu nedostaje ritmično istezanje i opuštanje. Zato vježbe ne moraju biti naporne da bi bile korisne. Naprotiv — kod oticanja i grčeva često najviše prijaju upravo jednostavni, spori pokreti koji se mogu raditi svakodnevno.

Važno je da se vježbe izvode bez forsiranja. Cilj nije umor, već bolji protok, lakši osjećaj u nogama i postepeno vraćanje pokretljivosti.

Zašto noge otiču i zašto se javljaju grčevi?

Na oticanje nogu mogu uticati različiti faktori — dugo sjedenje, dugo stajanje, toplota, manjak kretanja, umor, neudobna obuća ili slabija aktivacija mišića potkoljenice. Kada noge tokom dana nemaju dovoljno pokreta, cirkulacija se usporava, a tečnost se lakše zadržava u donjim dijelovima tijela.

Grčevi se često javljaju kada mišić naglo reaguje na zamor, napetost ili dug period neaktivnosti. To se posebno može primijetiti noću, poslije dugog stajanja ili nakon dana u kom su noge bile opterećene, ali ne i pravilno pokrenute.

Zato su najkorisnije vježbe one koje aktiviraju listove, stopala, zadnju ložu i kukove, ali bez naglih pokreta i dodatnog pritiska na zglobove.

1. Podizanje na prste

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Stanite uspravno, sa stopalima u širini kukova. Ako vam je potrebna dodatna stabilnost, pridržite se za zid, stolicu ili sto.
  • Polako se podignite na prste, kao da želite da produžite tijelo nagore.
  • Zadržite se kratko u gornjem položaju, zatim se još sporije spustite nazad na cijelo stopalo.
  • Ponovite 12–15 puta, u 2 serije.

Na šta obratiti pažnju:

Nemojte se naglo odgurivati od poda. Pokret treba da bude mekan i kontrolisan. Posebno obratite pažnju na spuštanje — ono ne treba da bude brzo, već postepeno.

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira mišiće listova, koji imaju važnu ulogu u cirkulaciji nogu. Redovno izvođenje može pomoći da noge djeluju lakše i manje umorno.

2. Kruženje stopalima

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Sjedite na stolicu i oslonite leđa tako da Vam položaj bude udoban.
  • Podignite jedno stopalo malo od poda i počnite da pravite spore krugove.
  • Kružite 10 puta u jednom smjeru, zatim 10 puta u drugom smjeru. Nakon toga promijenite nogu.
  • Vježbu možete raditi i u ležećem položaju, posebno ako Vam noge djeluju teško na kraju dana.

Na šta obratiti pažnju:

Pokret ne treba da dolazi samo iz prstiju, već iz skočnog zgloba. Kružite polako i pokušajte da osjetite kako se stopalo postepeno oslobađa ukočenosti.

Zašto je korisno:

Kruženje stopalima pokreće zglobove i sitne mišiće stopala, što može pomoći boljem protoku i smanjenju osjećaja zategnutosti.

3. Savijanje i opružanje stopala

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Sjedite ili lezite sa ispruženim nogama.
  • Povucite prste stopala ka sebi, tako da osjetite blago istezanje u listovima. Zadržite 2–3 sekunde, zatim opružite stopala od sebe, kao da pritiskate zamišljenu pedalu.
  • Pokret ponovite 15–20 puta.

Na šta obratiti pažnju:

Ne treba da pravite trzaje. Pokret neka bude ritmičan, miran i ujednačen. Ako osjetite jače zatezanje u listu, smanjite opseg pokreta.

Zašto je korisno:

Ova jednostavna vježba aktivira mišiće potkolenice i može biti posebno korisna posle dugog sjedenja, putovanja ili rada za računarom.

4. Hodanje u mjestu

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Stanite uspravno i počnite lagano da hodate u mjestu.
  • Koljena podižite samo onoliko koliko vam prija.
  • Ruke mogu prirodno da prate pokret tijela.
  • Radite 1–2 minuta u kontinuitetu, zatim napravite kratku pauzu. Ako vam prija, ponovite još jednom.

Na šta obratiti pažnju:

Stopala spuštajte mekano na pod. Ne žurite i ne pokušavajte da vježbu pretvorite u kardio trening. Cilj je pokretanje cirkulacije, ne umaranje.

Zašto je korisno:

Hodanje u mjestu pokreće cijele noge, ali bez velikog opterećenja. Može biti dobro rješenje kada nemate uslove za šetnju, a želite da brzo smanjite osjećaj težine u nogama.

5. Istezanje lista uz zid

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Stanite ispred zida i oslonite dlanove na njega.
  • Jednu nogu pomjerite unazad, a drugu savijte blago u koljenu.
  • Zadnja noga ostaje ispružena, a peta na podu.
  • Polako prenesite težinu ka zidu dok ne osjetite istezanje u listu zadnje noge.
  • Zadržite 20–30 sekundi, zatim promijenite stranu.

Na šta obratiti pažnju:

Peta zadnje noge ne treba da se odvaja od poda. Istezanje treba da bude prijatno, bez bola i prejakog zatezanja.

Zašto je korisno:

Listovi se često skraćuju i zatežu, posebno kod dugog sjedenja ili nošenja neudobne obuće. Blago istezanje može pomoći u smanjenju napetosti i rizika od grčeva.

6. Podizanje nogu uza zid

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Lezite na leđa blizu zida i podignite noge tako da budu oslonjene na zid.
  • Kukovi mogu biti malo udaljeni od zida, u zavisnosti od toga koliko vam položaj prija.
  • Ruke opustite pored tijela, zatvorite oči i dišite mirno.
  • Ostanite u položaju 3–5 minuta.

Na šta obratiti pažnju:

Položaj ne treba da izaziva nelagodu u donjem dijelu leđa. Ako Vam je neprijatno, pomjerite se malo dalje od zida ili stavite tanak jastuk ispod kukova.

Zašto je korisno:

Ovaj položaj pomaže nogama da se rasterete poslije dugog dana. Može doprinijeti osjećaju lakoće, posebno kada su stopala i potkoljenice otečeni.

7. Blago istezanje zadnje lože

Izvor: Shutterstock

Kako se izvodi:

  • Sjedite na ivicu stolice. Jednu nogu ispružite ispred sebe, sa petom na podu, dok druga ostaje savijena.
  • Leđa držite što uspravnije.
  • Polako se nagnite napred iz kukova, bez savijanja leđa, dok ne osjetite blago istezanje zadnje strane butine.
  • Zadržite 20 sekundi, zatim promenite nogu.

Na šta obratiti pažnju:

Ne pokušavajte da dodirnete prste po svaku cijenu. Mnogo je važnije da pokret bude prijatan i kontrolisan. Ako se javi nelagodnost iza koljena, smanjite nagib.

Zašto je korisno:

Zadnja loža utiče na pokretljivost cijele noge. Kada je previše zategnuta, hod može postati ukočeniji, a noge napetije. Blago istezanje vraća osjećaj slobodnijeg pokreta.

Izvor: Shutterstock

Kada je najbolje raditi ove vježbe?

Ove vježbe možete raditi ujutru, kako biste pokrenuli tijelo, ili uveče, kada noge postanu teške i umorne. Posebno su korisne poslije dugog sjedenja, stajanja ili putovanja.

Ne morate ih raditi sve odjednom. Nekada je dovoljno izdvojiti 5–10 minuta i uraditi nekoliko pokreta koji Vam najviše prijaju. Važno je da telo dobije signal da se pokrene, a ne da se dodatno iscrpi.

Kada noge ponovo dobiju lakoću

Noge tokom dana nose veliki dio opterećenja, ali im često ne pružamo dovoljno pažnje. Dugo sjedenje, stajanje i manjak pokreta postepeno stvaraju osjećaj težine, napetosti i umora.

Blage vježbe pomažu da se taj osjećaj promijeni. One ne zahtijevaju posebnu opremu, puno vremena ni veliki napor. Dovoljno je nekoliko minuta svjesnog pokreta da se cirkulacija pokrene, mišići opuste, a noge postanu lakše.

Kada ovakvi pokreti postanu dio svakodnevice, tijelo počinje drugačije da reaguje. Noge su stabilnije, pokret je slobodniji, a grčevi i oticanje mogu postati rjeđi i blaži.

Najveća promjena ne dolazi iz intenziteta, već iz redovnosti. Upravo mali, ponovljeni pokreti često donose najveći osjećaj olakšanja.

fitnesshub.rs/ Sensa  

