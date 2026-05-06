7 vježbi protiv oticanja nogu i grčeva u listovima: Laki pokreti podstiču cirkulaciju

Stručnjaci za fitnes otkrili su 7 vježbi protiv oticanja nogu i za sprečavanje grčeva u listovima.
Oticanje nogu i grčevi često se javljaju onda kada tijelo dugo ostaje u istom položaju — tokom sjedenja, stajanja, putovanja ili dana u kojima nema dovoljno kretanja. Noge tada mogu djelovati teže, zategnutije i umornije, a stopala i potkoljenice mogu zadržavati višak tečnosti.
Iako ovaj osjećaj može biti neprijatan, blagi i kontrolisani pokreti često pomažu da se cirkulacija ponovo pokrene. Mišići nogu, posebno listovi, imaju važnu ulogu u vraćanju krvi iz donjih dijelova tijela. Kada se aktiviraju, tijelo lakše smanjuje osjećaj težine, napetosti i ukočenosti.
Grčevi se najčešće javljaju kada su mišići umorni, skraćeni, nedovoljno pokrenuti ili kada tijelu nedostaje ritmično istezanje i opuštanje. Zato vježbe ne moraju biti naporne da bi bile korisne. Naprotiv — kod oticanja i grčeva često najviše prijaju upravo jednostavni, spori pokreti koji se mogu raditi svakodnevno.
Važno je da se vježbe izvode bez forsiranja. Cilj nije umor, već bolji protok, lakši osjećaj u nogama i postepeno vraćanje pokretljivosti.
Zašto noge otiču i zašto se javljaju grčevi?
Na oticanje nogu mogu uticati različiti faktori — dugo sjedenje, dugo stajanje, toplota, manjak kretanja, umor, neudobna obuća ili slabija aktivacija mišića potkoljenice. Kada noge tokom dana nemaju dovoljno pokreta, cirkulacija se usporava, a tečnost se lakše zadržava u donjim dijelovima tijela.
Grčevi se često javljaju kada mišić naglo reaguje na zamor, napetost ili dug period neaktivnosti. To se posebno može primijetiti noću, poslije dugog stajanja ili nakon dana u kom su noge bile opterećene, ali ne i pravilno pokrenute.
Zato su najkorisnije vježbe one koje aktiviraju listove, stopala, zadnju ložu i kukove, ali bez naglih pokreta i dodatnog pritiska na zglobove.
1. Podizanje na prste
Kako se izvodi:
- Stanite uspravno, sa stopalima u širini kukova. Ako vam je potrebna dodatna stabilnost, pridržite se za zid, stolicu ili sto.
- Polako se podignite na prste, kao da želite da produžite tijelo nagore.
- Zadržite se kratko u gornjem položaju, zatim se još sporije spustite nazad na cijelo stopalo.
- Ponovite 12–15 puta, u 2 serije.
Na šta obratiti pažnju:
Nemojte se naglo odgurivati od poda. Pokret treba da bude mekan i kontrolisan. Posebno obratite pažnju na spuštanje — ono ne treba da bude brzo, već postepeno.
Zašto je korisno:
Ova vježba aktivira mišiće listova, koji imaju važnu ulogu u cirkulaciji nogu. Redovno izvođenje može pomoći da noge djeluju lakše i manje umorno.
2. Kruženje stopalima
Kako se izvodi:
- Sjedite na stolicu i oslonite leđa tako da Vam položaj bude udoban.
- Podignite jedno stopalo malo od poda i počnite da pravite spore krugove.
- Kružite 10 puta u jednom smjeru, zatim 10 puta u drugom smjeru. Nakon toga promijenite nogu.
- Vježbu možete raditi i u ležećem položaju, posebno ako Vam noge djeluju teško na kraju dana.
Na šta obratiti pažnju:
Pokret ne treba da dolazi samo iz prstiju, već iz skočnog zgloba. Kružite polako i pokušajte da osjetite kako se stopalo postepeno oslobađa ukočenosti.
Zašto je korisno:
Kruženje stopalima pokreće zglobove i sitne mišiće stopala, što može pomoći boljem protoku i smanjenju osjećaja zategnutosti.
3. Savijanje i opružanje stopala
Kako se izvodi:
- Sjedite ili lezite sa ispruženim nogama.
- Povucite prste stopala ka sebi, tako da osjetite blago istezanje u listovima. Zadržite 2–3 sekunde, zatim opružite stopala od sebe, kao da pritiskate zamišljenu pedalu.
- Pokret ponovite 15–20 puta.
Na šta obratiti pažnju:
Ne treba da pravite trzaje. Pokret neka bude ritmičan, miran i ujednačen. Ako osjetite jače zatezanje u listu, smanjite opseg pokreta.
Zašto je korisno:
Ova jednostavna vježba aktivira mišiće potkolenice i može biti posebno korisna posle dugog sjedenja, putovanja ili rada za računarom.
4. Hodanje u mjestu
Kako se izvodi:
- Stanite uspravno i počnite lagano da hodate u mjestu.
- Koljena podižite samo onoliko koliko vam prija.
- Ruke mogu prirodno da prate pokret tijela.
- Radite 1–2 minuta u kontinuitetu, zatim napravite kratku pauzu. Ako vam prija, ponovite još jednom.
Na šta obratiti pažnju:
Stopala spuštajte mekano na pod. Ne žurite i ne pokušavajte da vježbu pretvorite u kardio trening. Cilj je pokretanje cirkulacije, ne umaranje.
Zašto je korisno:
Hodanje u mjestu pokreće cijele noge, ali bez velikog opterećenja. Može biti dobro rješenje kada nemate uslove za šetnju, a želite da brzo smanjite osjećaj težine u nogama.
5. Istezanje lista uz zid
Kako se izvodi:
- Stanite ispred zida i oslonite dlanove na njega.
- Jednu nogu pomjerite unazad, a drugu savijte blago u koljenu.
- Zadnja noga ostaje ispružena, a peta na podu.
- Polako prenesite težinu ka zidu dok ne osjetite istezanje u listu zadnje noge.
- Zadržite 20–30 sekundi, zatim promijenite stranu.
Na šta obratiti pažnju:
Peta zadnje noge ne treba da se odvaja od poda. Istezanje treba da bude prijatno, bez bola i prejakog zatezanja.
Zašto je korisno:
Listovi se često skraćuju i zatežu, posebno kod dugog sjedenja ili nošenja neudobne obuće. Blago istezanje može pomoći u smanjenju napetosti i rizika od grčeva.
6. Podizanje nogu uza zid
Kako se izvodi:
- Lezite na leđa blizu zida i podignite noge tako da budu oslonjene na zid.
- Kukovi mogu biti malo udaljeni od zida, u zavisnosti od toga koliko vam položaj prija.
- Ruke opustite pored tijela, zatvorite oči i dišite mirno.
- Ostanite u položaju 3–5 minuta.
Na šta obratiti pažnju:
Položaj ne treba da izaziva nelagodu u donjem dijelu leđa. Ako Vam je neprijatno, pomjerite se malo dalje od zida ili stavite tanak jastuk ispod kukova.
Zašto je korisno:
Ovaj položaj pomaže nogama da se rasterete poslije dugog dana. Može doprinijeti osjećaju lakoće, posebno kada su stopala i potkoljenice otečeni.
7. Blago istezanje zadnje lože
Kako se izvodi:
- Sjedite na ivicu stolice. Jednu nogu ispružite ispred sebe, sa petom na podu, dok druga ostaje savijena.
- Leđa držite što uspravnije.
- Polako se nagnite napred iz kukova, bez savijanja leđa, dok ne osjetite blago istezanje zadnje strane butine.
- Zadržite 20 sekundi, zatim promenite nogu.
Na šta obratiti pažnju:
Ne pokušavajte da dodirnete prste po svaku cijenu. Mnogo je važnije da pokret bude prijatan i kontrolisan. Ako se javi nelagodnost iza koljena, smanjite nagib.
Zašto je korisno:
Zadnja loža utiče na pokretljivost cijele noge. Kada je previše zategnuta, hod može postati ukočeniji, a noge napetije. Blago istezanje vraća osjećaj slobodnijeg pokreta.
Kada je najbolje raditi ove vježbe?
Ove vježbe možete raditi ujutru, kako biste pokrenuli tijelo, ili uveče, kada noge postanu teške i umorne. Posebno su korisne poslije dugog sjedenja, stajanja ili putovanja.
Ne morate ih raditi sve odjednom. Nekada je dovoljno izdvojiti 5–10 minuta i uraditi nekoliko pokreta koji Vam najviše prijaju. Važno je da telo dobije signal da se pokrene, a ne da se dodatno iscrpi.
Pogledajte u našoj galeriji kako se izvodi vježba klatno koja skida stomak:
7 vježbi protiv oticanja nogu i grčeva u listovima: Laki pokreti podstiču cirkulaciju
Kada noge ponovo dobiju lakoću
Noge tokom dana nose veliki dio opterećenja, ali im često ne pružamo dovoljno pažnje. Dugo sjedenje, stajanje i manjak pokreta postepeno stvaraju osjećaj težine, napetosti i umora.
Blage vježbe pomažu da se taj osjećaj promijeni. One ne zahtijevaju posebnu opremu, puno vremena ni veliki napor. Dovoljno je nekoliko minuta svjesnog pokreta da se cirkulacija pokrene, mišići opuste, a noge postanu lakše.
Kada ovakvi pokreti postanu dio svakodnevice, tijelo počinje drugačije da reaguje. Noge su stabilnije, pokret je slobodniji, a grčevi i oticanje mogu postati rjeđi i blaži.
Najveća promjena ne dolazi iz intenziteta, već iz redovnosti. Upravo mali, ponovljeni pokreti često donose najveći osjećaj olakšanja.
fitnesshub.rs/ Sensa