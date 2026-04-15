5 najboljih vježbi za podizanje zadnjice: Za 15 minuta dnevno raste samopouzdanje, a nestaje bol u leđima

U jeku su pripreme za ljeto, pa su nam stručnjaci otkrili 5 najboljih vježbi za podizanje zadnjice.

Oblik i tonus zadnjice ne zavise samo od estetike, već i od načina na koji telo koristi mišiće tokom svakodnevnog kretanja. Dugotrajno sjedenje, manjak aktivacije i navika da se oslanjamo na pogrešne mišiće mogu dovesti do toga da gluteusi postanu manje aktivni, a pokreti manje stabilni.

Kada mišići zadnjice ne učestvuju dovoljno u pokretu, tijelo počinje da “prebacuje posao” na donja leđa i noge. Vremenom, to može uticati ne samo na izgled, već i na osjećaj snage i sigurnosti u tijelu.

Blagi, kontrolisani pokreti koji vraćaju aktivaciju ovim mišićima mogu pomoći da se zadnjica postepeno podigne i ojača. Ne radi se o intenzitetu, već o pravilnom uključivanju mišića koji su često zapostavljeni.

Kako pokret utiče na oblik zadnjice?

Zadnjica je dio zadnjeg lanca tijela, zajedno sa donjim leđima i zadnjom ložom. Kada su ovi mišići aktivni i usklađeni, tijelo ima bolju stabilnost, pokreti su sigurniji, a opterećenje se ravnomjerno raspoređuje.

Suprotno tome, kada gluteusi ne rade dovoljno, dolazi do slabije aktivacije, lošijeg držanja i većeg pritiska na druge dijelove tijela.

Kroz jednostavne vježbe koje ciljano aktiviraju zadnjicu, tijelo počinje da se reorganizuje - pokreti postaju stabilniji, a ova regija dobija više tonusa i snage.

5 najboljih vežbi za podizanje zadnjice

1. Podizanje kukova iz ležećeg položaja (Glute bridge)

Ova vežba pomaže da se probude osnovni mišići zadnjice koji često ostaju neaktivni.

Kako se izvodi:



Lezite na leđa, stopala postavite na pod u širini kukova.



Sa izdahom podignite kukove nagore, oslanjajući se na pete.



Zadržite kratak trenutak na vrhu, pa se polako spustite.



Ponovite 10–12 puta.

Zašto je korisno:



Aktivira gluteuse i vraća im ulogu u pokretima koje tijelo svakodnevno koristi.

2. Podizanje noge unazad u stojećem položaju

Jednostavan pokret koji uključuje zadnjicu bez dodatnog opterećenja.

Kako se izvodi:



Stanite uspravno i pridržavajte se za zid ili stolicu.



Polako podignite jednu nogu unazad, bez savijanja u donjem dijelu leđa.



Vratite se kontrolisano u početni položaj.



Ponovite 10 puta po nozi.

Zašto je korisno:



Pomaže izolaciji mišića zadnjice i poboljšava kontrolu pokreta.

3. Čučanj sa sopstvenom težinom

Osnovni pokret koji uključuje više mišićnih grupa, uključujući zadnjicu.

Kako se izvodi:



Stanite u širini ramena, stopala blago okrenuta ka spolja.



Spuštajte se kao da sjedate na stjolicu, leđa držite ravno.



Vratite se u početni položaj.



Ponovite 8–12 puta.

Zašto je korisno:



Aktivira cijelu donju polovinu tela i doprinosi jačanju zadnjice kroz prirodan pokret.

4. Iskorak unapred

Vježba koja povezuje stabilnost i snagu kroz kontrolisan pokret.

Kako se izvodi:



Napravite korak unapred jednom nogom.



Spustite se dok oba koljena ne budu blago savijena.



Vratite se nazad u početni položaj.



Ponovite 8–10 puta po nozi.

Zašto je korisno:

Pomaže u jačanju zadnjice i poboljšava ravnotežu i stabilnost tijela.

5. Podizanje noge iz klečećeg položaja (Donkey kicks)

Vježba koja ciljano aktivira zadnjicu kroz jednostavan pokret.

Kako se izvodi:



Postavite se na sve četiri, ruke ispod ramena, koljena ispod kukova.



Podignite jednu nogu unazad i nagore, zadržavajući ugao u koljenu.



Polako je vratite nazad.



Ponovite 10–12 puta po nozi.

Zašto je korisno:



Pomaže direktnoj aktivaciji gluteusa i jača vezu između mozga i mišića.

Kada pokret postane prirodan

Opuštena ili manje aktivna zadnjica često nije znak nedostatka snage, već posljedica načina na koji tijelo funkcioniše kroz dan. Kada se mišići ne koriste dovoljno, tijelo se prilagođava i preuzima drugačije obrasce kretanja.

Uvođenjem jednostavnih vježbi, bez forsiranja i pritiska, zadnjica ponovo postaje dio pokreta. Tijelo dobija stabilnost, pokreti postaju sigurniji, a osećaj u donjem dijelu tijela lakši.

Promjene ne dolaze naglo, ali se postepeno osjećaju — u načinu na koji stojite, hodate i krećete se kroz svakodnevicu.

fitnesshub.rs/ Sensa