Kako da otčepite WC šolju bez sajle i majstora: 5 koraka koje možete odmah da preduzmete

Isprobajte jednostavne metode za otčepljavanje WC šolje prije nego što pozovete majstora.

Izvor: Shutterstock

Deterdžent i topla voda mogu podmazati cev i stvoriti pritisak dovoljan da se otpad u WC šolji oslobodi.

i topla voda mogu podmazati cev i stvoriti pritisak dovoljan da se otpad u WC šolji oslobodi. Improvizovani alati poput žičane vješalice ili plastične boce mogu zamijeniti klasični klip i pomoći kod jačih začepljenja.

Nikada ne koristite ključalu vodu, jer može oštetiti porcelan i uvijek nosite rukavice kada radite sa improvizovanim rješenjima.

Začepljena WC šolja može da izazove paniku, naročito ako niste u situaciji da vam brzo pomogne neki majstor. Međutim, postoje jednostavna i kreativna rešenja koja možete primeniti uz pomoć stvari koje već imate kod kuće.

Od deterdženta za sudove i tople vode, preko žičane vješalice i plastične boce, pa sve do prirodnih kombinacija sode bikarbone i sirćeta – sve ove metode mogu pomoći da se problem riješi brzo i bez većih komplikacija.

Važno je samo da postupate pažljivo i da izbjegavate ekstremne postupke koji bi mogli da oštete porcelan ili instalacije.

Korak 1: Deterdžent za sudove

Prvo rješenje je da u WC šolju sipate oko pola šolje deterdženta za sudove. Klizavo sredstvo za čišćenje pomaže da se zaglavljeni otpad lakše spusti.

wc šolja

Izvor: Shutterstock

Korak 2: Dodajte toplu vodu

Ako deterdžent sam ne pomogne, sipajte kantu tople vode (nikako ključale, jer može oštetiti porcelan). Voda se sipa sa visine struka kako bi pritisak pomogao da se zapušeni dio pomjeri.

Korak 3: Žičana vješalica kao improvizovana sajla

Kod jačih zapušenja možete koristiti žičanu vješalicu. Ispravite je i jedan kraj gurnite u cijev, lagano gurajući dok se otpad ne oslobodi i ne krene niz odvod.

Korak 4: Soda bikarbona i sirće

Prirodna alternativa je da u šolju sipate šolju sode bikarbone i dvije šolje sirćeta. Ostavite da peni oko pola sata. Ako se začepljenje ne rastvori, ponovite postupak sa toplom vodom.

plastična flaša

Izvor: Shutterstock

Korak 5: Plastična boca za pritisak

Ako ništa drugo ne pomogne, možete koristiti veliku plastičnu bocu. Najprije izvadite što više vode iz WC šolje, zatim napunite bocu toplom vodom. Zatvorite otvor palcem, ubacite vrh boce u odvod i snažno stisnite – pritisak može da oslobodi zapušenje. Da biste potpuno ispraznili šolju prije popravke, možete koristiti staru „pištolj“ igračku na vodu. Njome se voda lako usisava iz šolje i izbacuje u kantu, ostavljajući samo par kapi koje se lako uklone sunđerom.