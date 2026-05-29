Tri parfema koja mirišu na čisto: Odišu notom tek opranog veša i svježine

Bez opterećujućih i teških nota, ova tri parfema mirišu na čisto, a koštaju manje od 3.000 dinara!

Izvor: Youtube/Printscreen/Monika Cioch

Ako volite parfeme koji mirišu na čisto, svježe, kao tek opran veš ili skupa krema/sapun, ova 3 su baš dobar izbor, a mogu da se nađu ispod 3.000 dinara (50 KM):

1. s.Oliver SELECTION WOMEN EdT

Ovo je onaj tip parfema koji ljudi opisuju kao “miriše na čistu i njegovanu osobu”. Nije težak, nema napadnu vanilu, već odiše čistoćom.

2. La Rive Touch of Woman

Vrlo čist, ženstven i “sapunast” miris. Podsjeća na skuplje parfeme, a košta oko 1.000 dinara (oko 17 KM) u drogerijama. Dosta ljudi ga voli baš zbog tog utiska da kada ga stave mirišu kao poslije tuširanja.

Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan. Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom. Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom. Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa. Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine. Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza. Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.

3. Women'Secret Eau My Secret

Miriše mekano, uredno i nježno. Zbog mošusa i puderastih nota ostavlja utisak svježine i čistoće, ali uz toplu vanilastu pozadinu. Zato ga mnogi nose svakodnevno, nije agresivan niti previše “parfemski”. Košta oko 2.200 (oko 37 KM).