logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragičan kraj višesatne potrage: Tijelo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

Tragičan kraj višesatne potrage: Tijelo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Potraga za 23-godišnjim mladićem koji je nestao u Drinskom zalivu kod Lešnice kod Loznice završena je tragično. Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su njegovo tijelo nakon višesatne potrage.

Tijelo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Lešnici kod Drinskog zaliva nadomak Loznice pronađeno je tijelo 23-godišnjeg mladića, potvrđeno je za RTS. Potraga za 23-godišnjim mladićem trajala je juče od 16 časova.

Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su tijelo nestalog mladića.

Dojava o mogućem utapanju primljena je juče u popodnevnim satima, nakon čega je na teren odmah upućen Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Odjeljenja za vanredne situacije u Šapcu, koji je zajedno sa nadležnim službama pretraživao rečni tok i priobalje.

(RTS/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Drina tijelo Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ