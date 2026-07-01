Tragičan kraj višesatne potrage: Tijelo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

Potraga za 23-godišnjim mladićem koji je nestao u Drinskom zalivu kod Lešnice kod Loznice završena je tragično. Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su njegovo tijelo nakon višesatne potrage.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Lešnici kod Drinskog zaliva nadomak Loznice pronađeno je tijelo 23-godišnjeg mladića, potvrđeno je za RTS. Potraga za 23-godišnjim mladićem trajala je juče od 16 časova.

Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su tijelo nestalog mladića.

Dojava o mogućem utapanju primljena je juče u popodnevnim satima, nakon čega je na teren odmah upućen Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Odjeljenja za vanredne situacije u Šapcu, koji je zajedno sa nadležnim službama pretraživao rečni tok i priobalje.

(RTS/Mondo)