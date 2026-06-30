Policajac nestao u Drini: Uzbuna kod Loznice, sve hitne službe na nogama

Na Drini kod Loznice je danas nestao mladi policajac Bogdan T.

Izvor: Facebook

Danas je u rijeci Drini kod Loznice nestao policajac Bogdan T. iz Loznice kada je odjednom počeo da se davi nakon što je bio na rijeci sa prijateljima. Njegovi drugovi su pokušali da mu pomognu, ali nisu uspeli i pozvali su policiju.

Kako prenose beogradski mediji, nivo rijeke se odjednom povećao za čak tri metra za vrlo kratak vremenski period. Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

U toku je potraga za nestalim policajcem. Očekuje se i dolazak pripadnika Žandarmerije, a "Fejsbuk" stranica "Loznica grad" objavila je fotografiju nestalog policajca i apelovali su da se uključi u potragu svako ko može i ko se nalazi blizu Drine.