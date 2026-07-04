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Tragedija na Prenju: Na planini pronađeno tijelo, u toku pripreme za zahtjevan transport sa nepristupačnog terena

Tragedija na Prenju: Na planini pronađeno tijelo, u toku pripreme za zahtjevan transport sa nepristupačnog terena

Autor Haris Krhalić
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Na planini Prenj pronađeno je tijelo. Pripadnici gorskih službi spašavanja pripremaju zahtjevan transport sa nepristupačnog terena nakon policijskog uviđaja.

gss prenj Izvor: Facebook/Gorska služba spašavanja Prenj

Gorska služba spašavanja Prenj saopštila je da je na planini Prenj pronađeno tijelo i da se trenutno vrši uviđaj Policijske uprave Konjic.

Po završetku uviđaja, kako su objavili, oni će zbog okolnosti terena transportovati tijelo.

"Nakon što službenici PU Konjic obave uviđaj, uslijedit će zahtjevan transport tijela s nepristupačnog planinskog terena, u kojem učestvuju pripadnici GSS Prenj, GSS Jablanica, HGSS Posušje i HGSS Čitluk", saopštili su.

Više detalja o okolnostima pronalaska ovog tijela nije objavljeno.

"Po završetku akcije javnost će biti blagovremeno informisana", dodali su iz GSS-a Konjic.

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