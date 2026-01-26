logo
Akcija "Abstergo" u Sarajevu: Pretresi na 15 lokacija, sumnja na malverzacije sa vozačkim ispitima

Autor Dušan Volaš
0

Po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, službenici Uprave policije kantonalnog MUP-a od jutros sprovode opsežnu akciju kodnog naziva "Abstergo". U toku su pretresi na 15 lokacija širom Kantona Sarajevo.

Akcija "Abstergo" u Sarajevu: Pretresi na 15 lokacija, sumnja na malverzacije sa vozačkim ispitima Izvor: Printscreen

Iz Tužilaštva KS je potvrđeno da su pod istragom više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnik kantonalnog ministra za saobraćaj, kao i vlasnik jedne sarajevske auto-škole.

Osumnjičene osobe terete se za zloupotrebu položaja, te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Ova akcija predstavlja nastavak ranijih aktivnosti policije i tužilaštva. Podsjećamo, ranije su akcijom "Abstergo" bili obuhvaćeni i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo zbog sumnje na primanje mita.

Policijske aktivnosti realizuju se pod nadzorom postupajućih tužilaca, a više informacija o rezultatima pretresa očekuje se po završetku operativnih radnji na terenu.

