Akcija "Abstergo" u Sarajevu: Pretresi na 15 lokacija, sumnja na malverzacije sa vozačkim ispitima

Po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, službenici Uprave policije kantonalnog MUP-a od jutros sprovode opsežnu akciju kodnog naziva "Abstergo". U toku su pretresi na 15 lokacija širom Kantona Sarajevo.
Iz Tužilaštva KS je potvrđeno da su pod istragom više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnik kantonalnog ministra za saobraćaj, kao i vlasnik jedne sarajevske auto-škole.
Osumnjičene osobe terete se za zloupotrebu položaja, te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
Ova akcija predstavlja nastavak ranijih aktivnosti policije i tužilaštva. Podsjećamo, ranije su akcijom "Abstergo" bili obuhvaćeni i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo zbog sumnje na primanje mita.
Policijske aktivnosti realizuju se pod nadzorom postupajućih tužilaca, a više informacija o rezultatima pretresa očekuje se po završetku operativnih radnji na terenu.