Akcija "Abstergo": Privedeno 16 osoba zbog namještanja vozačkih ispita, šestoro predato Tužilaštvu KS

Zbog sumnje da su nezakonito pogodovali kandidatima prilikom polaganja vozačkih ispita u Sarajevu, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo u akciji "Abstergo" priveli su ukupno 16 osoba.

Nakon kriminalističke obrade, šestoro glavnoosumnjičenih predato je u nadležnost Tužilaštva KS. Riječ je o osobama inicijala A.M. (1962), K.Z. (1967), E.Z. (1965), Z.H. (1972), M.B. (1962) i F.Z. (1957). Istovremeno, u prostorijama Uprave policije u toku je saslušanje većeg broja svjedoka.

Među privedenima se nalaze osobe koje obavljaju važne funkcije u procesu polaganja vozačkih ispita. Konkretno, riječ je o članovima Komisije za polaganje vozačkih ispita, radniku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (Sektor za saobraćaj i edukaciju), radniku MUP-a KS, kao i vlasniku jedne auto-škole iz Sarajeva.

Istražni organi sumnjaju da su navedene osobe u proteklom periodu zloupotrijebile svoj položaj kako bi pogodovale za oko 45 kandidata prilikom polaganja vozačkih ispita u Sarajevu.