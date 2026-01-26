logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Abstergo": Privedeno 16 osoba zbog namještanja vozačkih ispita, šestoro predato Tužilaštvu KS

Akcija "Abstergo": Privedeno 16 osoba zbog namještanja vozačkih ispita, šestoro predato Tužilaštvu KS

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Zbog sumnje da su nezakonito pogodovali kandidatima prilikom polaganja vozačkih ispita u Sarajevu, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo u akciji "Abstergo" priveli su ukupno 16 osoba.

20230105_161901.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Nakon kriminalističke obrade, šestoro glavnoosumnjičenih predato je u nadležnost Tužilaštva KS. Riječ je o osobama inicijala A.M. (1962), K.Z. (1967), E.Z. (1965), Z.H. (1972), M.B. (1962) i F.Z. (1957). Istovremeno, u prostorijama Uprave policije u toku je saslušanje većeg broja svjedoka.

Među privedenima se nalaze osobe koje obavljaju važne funkcije u procesu polaganja vozačkih ispita. Konkretno, riječ je o članovima Komisije za polaganje vozačkih ispita, radniku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (Sektor za saobraćaj i edukaciju), radniku MUP-a KS, kao i vlasniku jedne auto-škole iz Sarajeva.

Istražni organi sumnjaju da su navedene osobe u proteklom periodu zloupotrijebile svoj položaj kako bi pogodovale za oko 45 kandidata prilikom polaganja vozačkih ispita u Sarajevu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vozački ispit mito i korupcija hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ