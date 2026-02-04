Uoči finansijskog izvještaja za "Šume Srpske": "Lično nisam zadovoljan", tvrdi pomoćnik ministra

Fizički pokazatelji preduzeća "Šume Republike Srpske" za prošlu godinu govore da je izvršenje sječe i privlačenja šumskih sortimenata 90 odsto, dok je realizacija 92 odsto, izjavio je Srni pomoćnik ministra za šumarstvo Radenko Laketić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Lično nisam zadovoljan, smatram da se kasnilo sa provođenjem mjera i nije u punom obimu iskorišteno ono što je Vlada Republike Srpske riješila za preduzeće", istakao je Laketić.

On je pojasnio da je kredit od 15 miliona KM, koji bio operativan već početkom aprila, trebalo hitno realizovati kako je i namijenjeno, odnosno za izvođače radova, čime bi bio zaustavljen njihov odlazak u Federaciju BiH, a bili bi i stimulisani za ostvarivanje većih učinaka.

"Izvršenje bi bilo značajno veće, jer kredit do kraja septembra nije bio u cjelosti realizovan. Većina kredita je otišla za izvođače, ali kasno. Ako nemate proizvodnju, teško je očekivati dobre rezultate, jer od proizvodnje zavisi sve ostalo", naglasio je Laketić.

On je dodao da realizacija koja nije izvršena iznosi blizu 20 miliona KM.

"Od nerealizovanog prihoda skoro pola je zarada, jer su svi troškovi već sadržani u ostvarenoj realizaciji, a u nerealizovanoj bi trošak bio samo obaveza prema lokalim zajednicama i trošak izvođenja radova /sječa i privlačenje/", rekao je Laketić.

On je ukazao na to da je važno da se vodi računa o kvalitetnom krojenju stabala i sortimenata, odnosno da sjekač ne može prerezivati gdje hoće.

"Radnici na krojenju i primanju učinka moraju biti kod proizvodnih radnika, da se vodi računa o kvalitetnom krojenju i klasiranju šumskih drvnih sortimenata. Ne može se desiti da imate značajno nižu cijenu od planske, to je nedopustivo jer se izgubio efekat povećanja cijena trupaca sa početka godine. Na realizovanih oko 960.000 metara kubnih četinara da je ostvarena planirana cijena /a ne niža za oko deset maraka po metru kubnom/ ostvario bi se značajno veći prihod", istakao je Laketić.

Prema njegovim riječima, rukovodstvo "Šuma" treba da pojača radnu disciplinu i da izvođenje radova podigne na maksimalan nivo.

"Treba voditi računa da se izmiruju redovno obaveze prema izvođačima radova i da se svi radnici maksimalno radno angažuju. Oni koji ne mogu raditi u proizvodnji, mogu biti angažovani na šumsko-uzgojnim radovima i sakupljanju ostalih šumskih proizvoda", rekao je Laketić.

Rok za završetak finansijskog izvještaja preduzeća je kraj februara.