logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na KiM: Tereti se za ubistvo bračnog para 1999. godine u Prištini

Uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na KiM: Tereti se za ubistvo bračnog para 1999. godine u Prištini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pripadnici MUP-a uhapsili su O. S. (72) zbog sumnje da je 1999. godine u Prištini, zajedno sa više pripadnika OVK, ubio bračni par srpske nacionalnosti. Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, saopštio je MUP.

Uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na KiM Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Policijskom upravom Leskovac i Upravom granične policije na administrativnom prelazu Mutivode, uhapsili su O. S. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin.

Kako je saopštio MUP, postoji osnovana sumnja da je 14. juna 1999. godine u mjestu Sofalija u Prištini, u saizvršilaštvu sa više pripadnika OVK, hladnim i vatrenim oružjem, na svirep i podmukao način, ubio civile srpske nacionalnosti – bračni par Vladimira i Persu Stanisavljević.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Odjeljenja za ratne zločine, odredio mu je pritvor do 30 dana.

 (MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kosovo i Metohija hapšenje ratni zločin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ