Uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na KiM: Tereti se za ubistvo bračnog para 1999. godine u Prištini

Pripadnici MUP-a uhapsili su O. S. (72) zbog sumnje da je 1999. godine u Prištini, zajedno sa više pripadnika OVK, ubio bračni par srpske nacionalnosti. Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, saopštio je MUP.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Policijskom upravom Leskovac i Upravom granične policije na administrativnom prelazu Mutivode, uhapsili su O. S. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin.

Kako je saopštio MUP, postoji osnovana sumnja da je 14. juna 1999. godine u mjestu Sofalija u Prištini, u saizvršilaštvu sa više pripadnika OVK, hladnim i vatrenim oružjem, na svirep i podmukao način, ubio civile srpske nacionalnosti – bračni par Vladimira i Persu Stanisavljević.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Odjeljenja za ratne zločine, odredio mu je pritvor do 30 dana.

(MONDO)