logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prihvaćeni zahtjevi radnika "Ginexa": Satnica povećana na 6,15 KM na pola godine

Prihvaćeni zahtjevi radnika "Ginexa": Satnica povećana na 6,15 KM na pola godine

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Radnicima goraždanskog "Ginexa" saopšteno je da je Nadzorni odbor prihvatio prijedlog Uprave kompanije o povećanju satnice na 6.15 KM u trajanju od šest mjeseci.

Prihvaćeni zahtjevi radnika "Ginexa" Izvor: YouTube/Screenshot

Prema dogovoru, u tom periodu će se analizirati uticaj ove odluke na poslovanje firme, nakon čega će uslijediti novi pregovori i moguće usaglašavanje daljih koraka, piše Avaz.

Radnici, koji su se satima nalazili ispred zgrade Uprave, počeli su se razilaziti nakon što su dobili potvrdu o postignutom dogovoru.

Promjena stava Nadzornog odbora uslijedila je nakon niza razgovora, među kojima je bio i onaj koji je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović vodio s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem.

(Avaz/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

radnici gineks

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ