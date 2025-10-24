Prihvaćeni zahtjevi radnika "Ginexa": Satnica povećana na 6,15 KM na pola godine

Radnicima goraždanskog "Ginexa" saopšteno je da je Nadzorni odbor prihvatio prijedlog Uprave kompanije o povećanju satnice na 6.15 KM u trajanju od šest mjeseci.

Izvor: YouTube/Screenshot

Prema dogovoru, u tom periodu će se analizirati uticaj ove odluke na poslovanje firme, nakon čega će uslijediti novi pregovori i moguće usaglašavanje daljih koraka, piše Avaz.

Radnici, koji su se satima nalazili ispred zgrade Uprave, počeli su se razilaziti nakon što su dobili potvrdu o postignutom dogovoru.

Promjena stava Nadzornog odbora uslijedila je nakon niza razgovora, među kojima je bio i onaj koji je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović vodio s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem.

(Avaz/Mondo)