logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnici "Gineksa" obustavili proizvodnju zbog odbijanja povećanja satnice

Radnici "Gineksa" obustavili proizvodnju zbog odbijanja povećanja satnice

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Radnici namjenske industrije "Gineks" obustavili su proizvodnju jer je Nadzorni odbor ove goraždanske firme odbio da im poveća satnicu u skladu sa kolektivnim ugovorom u oblasti metalske industrije.

Radnici Gineksa obustavili proizvodnju Izvor: YouTube/Screenshot

Prijedlog Uprave je da se satnica poveća na 6,15 KM i to na period od šest mjeseci, što je Nadzorni odbor odbio na današnjoj telefonskoj sjednici.

Nadzorni odbor ostao je pri prijedlogu za povećanje od 20 odsto, uz smanjenje ličnih koeficijenata, što je za radnike neprihvatljivo, prenose federalni mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gineks Goražde

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ