Radnici "Gineksa" obustavili proizvodnju zbog odbijanja povećanja satnice

Radnici namjenske industrije "Gineks" obustavili su proizvodnju jer je Nadzorni odbor ove goraždanske firme odbio da im poveća satnicu u skladu sa kolektivnim ugovorom u oblasti metalske industrije.

Izvor: YouTube/Screenshot

Prijedlog Uprave je da se satnica poveća na 6,15 KM i to na period od šest mjeseci, što je Nadzorni odbor odbio na današnjoj telefonskoj sjednici.

Nadzorni odbor ostao je pri prijedlogu za povećanje od 20 odsto, uz smanjenje ličnih koeficijenata, što je za radnike neprihvatljivo, prenose federalni mediji.