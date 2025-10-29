Ovo voće smo potcijenili: Pomaže kod mršavljenja, holesterola i pritiska

Nutricionisti objašnjavaju kako često zapostavljani plod može da utiče na zdravlje.

Kruške su potcijenjene. Kada govorimo o najpopularnijem voću, one čak ni ne ulaze u top 10. Kruške imaju suptilno sladak ukus u odnosu na mnoga druga voća, a njihov blagi ukus znači da mogu da se koriste u raznim jelima.

"Osim što volim da jedem kruške, volim da ih siječem i dodajem u salate, smutije i ovsene pahuljice ili da ih pečem u kolačima", kaže Mišel Dudaš, nutricionista i autorka knjige "Kuvanje mediteranskih jela sa niskim sadržajem ugljenih hidrata".

Ako uvedete kruške u svoju svakodnevnu ishranu, vaše tijelo može da ima brojne benefite. Nutricionisti ističu pet promjena koje možete da očekujete ako redovno jedete kruške:

1. Pomažu zdravom gubitku težine

Ako je jedan od vaših ciljeva da smršate, kruške mogu da pomognu. Dudaš objašnjava da je to zbog visokog sadržaja vlakana.

"Ishrana bogata vlaknima povezana je sa zdravijim upravljanjem težinom, jer vlakna pomažu da se duže osjećate siti. Takođe, kalorije iz vlakana se ne apsorbuju u tijelu, pa dodaju volumen ishrani bez dodatnih kalorija".

Naučna istraživanja pokazuju da ishrana bogata vlaknima (uključujući kruške) doprinosi gubitku težine i smanjenom riziku od dijabetesa tipa 2.

2. Redovno jedenje krušaka pomaže kod zatvora

Uključivanje krušaka u ishranu može da poboljša probavu.

"Kruške su bogate rastvorljivim i nerastvorljivim vlaknima, što je odlično za probavu i zdravlje crijeva. Pošto mnogi od nas ne unose dovoljno vlakana, dodavanje krušaka u ishranu je odličan način da ih dobijemo i podržimo digestivni sistem", kaže Megi Mihalčik, nutricionista.

Dudaš se slaže, objašnjavajući da rastvorljiva vlakna pomažu da stolica zadrži vodu i omekša je, dok nerastvorljiva vlakna povećavaju volumen stolice.

"Ova vlakna pomažu da crijeva funkcionišu redovno i sprečavaju zatvor".

Kada jedete kruške, Dudaš savjetuje da ostavite koru jer je, kao i meso ploda, dobar izvor vlakana.

"Jedna srednja kruška sa korom dnevno daje 6 grama vlakana, što je odličan izvor preporučene dnevne vrijednosti".

Većina ljudi ne unosi dovoljna vlakana, a kruške su odličan način da ih dobijemo.

3. Kruške poboljšavaju holesterol i krvni pritisak

Kruške su dobre za srce. Mihalčik objašnjava da je to zbog vlakana i kalijuma u plodu.

"Vlakna pomažu u snižavanju LDL holesterola, poznatog kao 'loš' holesterol, dok je kalijum važan za zdravlje srca jer pomaže snižavanju krvnog pritiska tako što tijelo izlučuje višak natrijuma urinom. Ovaj proces smanjuje zadržavanje tečnosti i pritisak na krvne sudove. Zajedno, smanjuju rizik od hipertenzije, bolesti srca i moždanog udara".

Dudaš dodaje da rastvorljiva vlakna u kruškama pomažu smanjenju holesterola tako što se vezuju za holesterol iz hrane i pomažu njegovom izbacivanju iz digestivnog trakta, djelujući poput metle.

4. Kruške podržavaju imunitet

Želite li da izbjegnete bolesti ove zime? Kruške mogu da pomognu u jačanju imunog sistema. Dok mnogi misle na citrus za vitamin C, nutricionisti ističu da kruške takođe sadrže vitamin C.

"Vitamin C je antioksidans koji pomaže u borbi protiv štetnih materija u tijelu, uklanja oksidativna oštećenja i pomaže imunom sistemu da funkcioniše optimalno. Takođe pomaže u rastu i obnavljanju ćelija", kaže Dudaš.

Vitamin C nije jedini nutrijent koji jača imunitet u kruškama. Osim vitamina C, kruške sadrže fitonutrijente i antioksidanse.

"Ovi nutrijenti podržavaju zdrav imunitet. Za maksimalne benefite, uživajte u različitim vrstama krušaka sa različitim bojama kore, jer boja ukazuje na različite fitonutrijente i antioksidanse".

5. Jedenje krušaka može da smanji rizik od hroničnih bolesti

Dok su neki benefiti krušaka odmah vidljivi (poput olakšanja zatvora), drugi se javljaju dugoročno, ako ih redovno uključujete u ishranu. Jedna velika prednost, prema nutricionistima, jeste smanjen rizik od hroničnih bolesti. Zdrava crijeva, koja podržavaju vlakna iz krušaka, ključna su za niži rizik od hroničnih bolesti.

Pored toga, antioksidansi u kruškama podržavaju zdravlje mozga smanjujući oksidativni stres, čime se smanjuje rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Parkinsonove i Alchajmerove bolesti.

Sa ovim informacijama, sada imate pet dobrih razloga da prestanete da potcjenjujete kruške. Eksperimentišite sa novim načinima da ih uključite u obroke tokom cijele jeseni i zime!

