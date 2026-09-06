Najmodernije jakne za jesen 2026: Klasik koji se vraća, ali ovog puta izgleda potpuno drugačije

Karirane jakne biće veliki modni trend za jesen 2026. Pogledajte koji modeli su najpopularniji i kako da kariranu jaknu kombinujete za moderan jesenji autfit.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jedan dezen ponovo osvaja jesen.

Novi modeli donose zanimljive krojeve.

Lako se uklapaju u različite stilove.

Ako već razmišljate o garderobi za prve hladnije dane, jedan komad posebno se izdvaja kao modni favorit za prelazni period i jesen 2026. Riječ je o kariranoj jakni, koja spaja praktičnost, udobnost i dezen koji se gotovo svake godine vraća u novim izdanjima.

Karirani uzorak možda nikada zaista ne izlazi iz mode, ali u jesenjim kolekcijama dobija posebno mjesto. Ove sezone dolazi na jaknama različitih krojeva, od sportskih bomber modela do elegantnijih varijanti, pa lako može da se uklopi u gotovo svaki stil.

Karirana jakna je klasik koji se vraća svake jeseni

Postoji dobar razlog zbog kog je karirani dezen jedan od sinonima za jesen. Posebno dobro izgleda u toplim nijansama poput braon, bordo, bež i tamnozelene, ali ove sezone ne morate da se držite samo tradicionalne palete.

Karirana jakna može da bude odlična zamjena za jednobojni model kada želite da jednostavnom autfitu dodate malo karaktera. Istovremeno, dovoljno je klasična da nećete morati da je sklanjate iz ormara već sljedeće godine.

Upravo je to čini dobrim izborom za prelaznu garderobu - efektna je, ali dovoljno praktična za svakodnevno nošenje.

Koje karirane jakne su moderne ove jeseni?

Među modelima koji se posebno izdvajaju nalaze se karirane bomber jakne i modeli sa takozvanom funnel kragnom, odnosno višom kragnom koja može da se podigne i dodatno zaštiti od hladnoće.

Njihova prednost je što mogu da izgledaju potpuno drugačije u zavisnosti od ostatka kombinacije. Uz farmerke i patike dobijaju ležeran karakter, dok ih pantalone na peglu, mokasine ili elegantnija torba mogu učiniti znatno sofisticiranijim.

Pored njih, u ponudi se mogu pronaći i karirane vjetrovke, kabanice, kraće jakne i modeli sa ugrađenim šalom.

Drugim riječima, karirani dezen ove jeseni nije rezervisan za samo jedan tip jakne.

Kako nositi kariranu jaknu?

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda jeste to što se karirana jakna lako kombinuje.

Za svakodnevni izgled dovoljno je da je obučete uz farmerke i jednostavnu majicu ili tanki džemper. Ako želite nešto elegantniju kombinaciju, probajte je sa pantalonama na peglu i mokasinama.

A ako volite da eksperimentišete sa modom, neka jakna bude glavni detalj kombinacije, dok ostatak garderobe ostane jednostavniji.

Posebno zanimljivo izgleda spoj karirane jakne i kapri pantalona. Ova kombinacija može da bude odlična za toplije jesenje dane, uz balerinke ili mokasine za elegantniji izgled. Patike će, sa druge strane, dati autfitu opušteniji karakter.

Kada temperatura padne, kapri pantalone možete zamijeniti farmerkama ili klasičnim pantalonama.

Ne morate da birate samo braon i bež kariranu jaknu

Ako volite klasiku, braon, bež, sivi i bordo karirani modeli biće veoma zahvalni za kombinovanje. Lako se uklapaju sa neutralnim komadima koje već imate u garderoberu i mogu da se nose na mnogo načina.

Ali karirani dezen ne mora uvijek da izgleda tradicionalno.

Za one koje vole upečatljiviju garderobu tu su kontrastne boje, krupniji karo i neobične kombinacije nijansi. Takva jakna može da bude odličan način da razbijete jednostavan autfit u crnoj, sivoj ili krem boji.

Važno je samo da ostatak kombinacije ne bude previše komplikovan - kada je jakna dovoljno upečatljiva, ona već sama može da bude glavni detalj.

Trend koji lako može da postane dio svakodnevnog stila

Iako se karirani uzorak često povezuje sa tradicionalnim jesenjim stilom, savremeni modeli pokazuju da može da izgleda veoma moderno. Kroj jakne, materijal i način kombinovanja često su važniji od samog dezena.

Zato će se u ovom trendu pronaći i ljubiteljke minimalizma, koje mogu da izaberu diskretan karo uz neutralne komade, ali i žene koje vole upečatljiviju garderobu.

Ako ove jeseni želite da kupite samo jednu novu jaknu za prelazni period, karirani model je jedna od opcija koju vrijedi razmotriti - dovoljno je efektan da osvježi garderobu, a dovoljno klasičan da može da se nosi i narednih sezona.

(Lepa i srećna/Mondo)