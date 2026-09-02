Ovo su najmoderniji džemperi za jesen 2026: 10 modela koji će biti svuda, a mogu da traju godinama

Saznajte koji džemperi i kardigani će biti u trendu tokom jeseni 2026. Donosimo 10 modernih modela i najpopularnije boje za novu sezonu.

Izvor: Maria Svetlychnaja/Shutterstock

Džemperi i kardigani za jesen 2026. donose zanimljive krojeve i teksture.

Među trendovima su i modeli koji mogu da se nose godinama.

Pogledajte 10 modela koji će obeležiti novu sezonu.

Jesen je nezamisliva bez udobnog trikotažnog komada, a ove sezone džemperi i kardigani postaju mnogo više od tople garderobe. Dizajneri za jesen 2026. nude modele koji privlače pažnju krojem, teksturom, zanimljivim detaljima i načinom na koji se kombinuju.

Dobra vijest je što među trendovima nisu samo efektni komadi koje ćemo poželjeti ove sezone. Tu su i bezvremenski modeli koji mogu da ostanu u garderoberu godinama, pa se ulaganje u kvalitetan džemper ili kardigan definitivno isplati.

Od visokih kragni i reljefnog pletiva do kardigana koji mogu da zamjene sako - pogledajte 10 trendova u trikotaži za jesen 2026. koje vredi potražiti u prodavnicama.

1. Džemper sa visokom kragnom

Jedan od najpraktičnijih modela za hladnije dane ponovo je među glavnim trendovima. Birajte nešto širi džemper sa opuštenom visokom kragnom, koju možete blago nabrati oko vrata.

Dužina može da bude različita, u zavisnosti od toga šta vam najviše odgovara - od modela koji se završavaju malo ispod struka do dužih džempera.

Pošto je ovo komad koji može da se nosi godinama, vrijedi obratiti pažnju na sastav materijala i kvalitet izrade.

2. Kardigan umjesto sakoa

Ovo je jedan od trendova koji će posebno obradovati ljubiteljke udobnosti. Kvalitetan kardigan od čvršćeg trikotaža koji lijepo drži formu može bez problema da zamijeni sako.

U odnosu na klasičan blejzer, mnogo je prijatniji za nošenje ispod kaputa ili jakne.

Tražite modele:

od čvršćeg pletiva;

sa jasno definisanom linijom ramena;

sa krupnim dugmićima;

dužine do kukova ili nešto duže;

sa V-izrezom.

Ovako krojen kardigan možete nositi preko košulje, tanke rolke, majice dugih rukava ili haljine.

Izvor: Youtube / The Allure Edition

3. Džemperi sa naglašenim ramenima

Trikotaža se tradicionalno povezuje sa mekoćom i ležernošću, ali jesen 2026. donosi zanimljiv kontrast. Džemperi dobijaju naglašenu liniju ramena, a neki modeli imaju i ugrađene jastučiće.

Ovaj trend već smo gledali prije nekoliko godina, a sada se vraća u nešto savremenijem izdanju.

Nije najdiskretniji izbor, ali upravo zbog toga može da bude odličan način da običan džemper postane glavni detalj kombinacije.

4. Pletenice i reljefno pletivo

Velike pletenice, krupni upleteni detalji, kombinovanje različitih reljefa i bogata tekstura biće veoma zastupljeni tokom jeseni.

Ovakvo pletivo lijepo se uklapa u trend heritage estetike, koja se oslanja na tradicionalne motive, zanatski izgled i materijale koji djeluju kao da mogu da traju godinama.

Pošto je sam džemper dovoljno upečatljiv, najbolje ga je kombinovati sa jednostavnijim donjim dijelom - ravnim pantalonama, farmerkama ili suknjom bez mnogo detalja.

Imajte na umu i da krupno pletivo vizuelno dodaje volumen, pa kroj birajte u skladu sa siluetom koju želite da postignete.

5. Fair Isle džemperi sa zimskim motivima

Prošle sezone dizajneri su pokušali da vrate šare na džempere, a tokom jeseni i zime 2026. ovaj trend postaje mnogo uočljiviji.

Fair Isle džemperi mogu imati tradicionalne zimske motive, ali i modernizovane, stilizovane šare.

Kako ovakav džemper lako može da djeluje previše praznično ili rustično, ključ je u kombinovanju sa komadima koji mu daju savremeniji izgled.

Probajte, na primjer:

Fair Isle džemper + široke pantalone + mokasine

ili

Fair Isle džemper + midi suknja + visoke čizme.

Upravo spoj različitih stilova čini kombinaciju modernom.

6. Džemperi sa neobičnom kragnom

Ako želite da i najjednostavniji džemper izgleda zanimljivije, neobična kragna može da napravi veliku razliku.

Na modnim pistama pojavili su se različiti modeli, od kragni nalik šalu do detalja koji podsjećaju na košulje, kao i modeli sa dugmićima, karnerima i skulpturalnim oblicima.

Ovakav džemper može da bude sasvim dovoljan detalj u kombinaciji, pa ostatak garderobe može da ostane jednostavan.

7. Džemperi i kardigani sa rajsferšlusom

Rajsferslus se već nekoliko sezona provlači kroz trendove, a ne pokazuje znake povlačenja ni u jesen 2026.

Kod džempera su posebno popularni modeli sa rajsferšlusom koji se spušta do grudi, odnosno takozvani quarter-zip, dok se kardigani najčešće potpuno otvaraju.

Ovo je jedan od najpraktičnijih trendova jer lako može da se uklopi u svakodnevno oblačenje. Rajsferšlus možete ostaviti potpuno zatvoren ili ga malo otvoriti, u zavisnosti od ostatka kombinacije.

Kardigan je odličan kao drugi sloj preko košulje, majice dugih rukava ili rolke, dok džemper možete nositi samostalno, ali i preko tankog prvog sloja.

8. Trikotaža zanimljive teksture

Različite teksture ostaju u modi, pa ćemo tokom jeseni viđati bukle, čupavo pletivo, kao i veoma dekorativne i složene teksture.

Kod ovakvih komada važno je pronaći meru. Ako je gornji deo veoma izražajne teksture, najbolje je da donji dio bude mirniji i gladak - na primjer pantalone od materijala nalik odijelu, farmerke ili jednostavna suknja.

Posebno efektno izgleda kombinacija čupavog ili bukle džempera sa satenskom suknjom, jer kontrast materijala daje kombinaciji sofisticiraniji izgled.

9. Kardigan i top u stilu "twin seta"

Kompleti koji se sastoje od topa i kardigana u istom stilu ponovo su se vratili među modne trendove.

Mogu biti izrađeni od glatkog ili reljefnog trikotaža, jednobojni ili sa dezenom. Ni dužina kardigana nije strogo određena, pa možete birati kraće ili duže modele u skladu sa svojim stilom.

"Twin set" je praktičan jer dobijate dvije stvari koje možete nositi zajedno, ali i odvojeno, pa se lako kombinuju sa ostatkom garderobe.

10. Ažurna trikotaža

Na prvi pogled možda ne djeluje kao tipičan izbor za jesen, ali ažurno pletivo i modeli inspirisani ručnim radom biće veoma zanimljivi tokom nove sezone.

Pažnju privlače heklani detalji, složene tehnike pletenja i dekorativne teksture.

Ažurni kardigan ili džemper možete nositi preko jednostavne majice ili haljine, dok se čvršći pleteni top lijepo kombinuje sa pantalonama ili suknjom visokog struka.

Kod ovakvih komada važi jednostavno pravilo: ne treba preopteretiti kombinaciju. Dovoljan je jedan upečatljiv trikotažni element, dok ostatak garderobe može biti sveden.

Koje boje džempera i kardigana birati za jesen 2026?

Pored krojeva i tekstura, važnu ulogu imaju i boje. Ove jeseni posebno će se izdvojiti:

bordo i šljiva – kao zanimljiva alternativa klasičnim braon tonovima;

duboka plava – odlična zamjena za crnu;

crvena – za upečatljiv džemper koji privlači pažnju;

mliječna – za elegantan i sveden izgled;

puderasto roze – kada želite nježniju i mekšu kombinaciju;

čokoladna – jedan od najsvestranijih jesenjih izbora;

maslinasta i tamnozelena – za složenije i efektnije kombinacije.

Glavni trend za jesen 2026.

Džemper ove jeseni više nije samo topao i praktičan komad koji oblačimo kada zahladi. On postaje važan dio cjelokupnog izgleda i može da bude njegov glavni stilski detalj.

Krupno pletivo, zanimljive teksture, volumen, neobične kragne i neočekivane kombinacije čine trikotažu za jesen 2026. modernom.

Najbolje od svega je što među trendovima ima mjesta i za dobru, kvalitetnu osnovu – komade koje nećemo poželjeti da zamijenimo čim se promijeni sezona.