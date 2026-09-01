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Jedan model suknje će biti apsolutni hit na jesen

Jedan model suknje će biti apsolutni hit na jesen

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Pogledajte koji model suknje će biti najveći modni hit za jesen, u kojim bojama će biti najpopularniji i kako se kombinuje sa ostalom odjećom i obućom.

Hit suknje za jesen 2026. Izvor: Shutterstock
  • Midi suknje ponovo preuzimaju glavnu ulogu, a ove jeseni nose se na više načina nego što možda očekujete.
  • Od ležernih do elegantnih modela, novi krojevi lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije.
  • Jesen donosi i novu paletu boja, među kojima se izdvajaju nijanse koje ćemo viđati svuda.

Prelazni period između ljeta i jeseni uvijek donosi isto pitanje – šta obući kada su jutra svježija, a dani još uvijek dovoljno topli? Upravo tada suknje postaju jedan od najpraktičnijih komada u garderoberu, jer uz odgovarajuću obuću i gornji dio mogu da se prilagode gotovo svakoj temperaturi.

Nova sezona već je stigla u prodavnice, a među modelima koji će se nositi ove jeseni posebno se izdvajaju midi suknje. Od lepršavih krojeva i teksasa do kariranih, satenskih i cargo modela, ponuda je dovoljno raznovrsna da svaka žena pronađe nešto za svoj stil.

Kako nositi midi suknju ove jeseni?

Midi suknje su posebno zahvalne za prelazni period jer se lako kombinuju sa komadima koje već imamo u ormaru. Kada su temperature još prijatne, dovoljno je da ih spojite sa običnom majicom i patikama, dok će tanji džemper, kardigan ili košulja stajlingu dati izraženiji jesenji izgled.

Za elegantniju kombinaciju odličan izbor biće satenski modeli, dok teksas i cargo suknje donose opušteniji, svakodnevni izgled. Karirani modeli, očekivano, unose onu prepoznatljivu jesenju atmosferu i lako se uklapaju sa neutralnim komadima, prenosi Žena. Kada je riječ o bojama, u novim kolekcijama dominiraju smeđa, bež, maslinasta, siva i crna, ali ima mjesta i za nešto upečatljivije nijanse.

Bilo da volite ležerne ili elegantnije kombinacije, ovogodišnja ponuda suknji donosi dovoljno raznovrsnih modela da lako pronađete svoj favorit za prve jesenje dane.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

moda suknja jesen

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