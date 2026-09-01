Pogledajte koji model suknje će biti najveći modni hit za jesen, u kojim bojama će biti najpopularniji i kako se kombinuje sa ostalom odjećom i obućom.

Izvor: Shutterstock

Midi suknje ponovo preuzimaju glavnu ulogu, a ove jeseni nose se na više načina nego što možda očekujete.

Od ležernih do elegantnih modela, novi krojevi lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije.

Jesen donosi i novu paletu boja, među kojima se izdvajaju nijanse koje ćemo viđati svuda.

Prelazni period između ljeta i jeseni uvijek donosi isto pitanje – šta obući kada su jutra svježija, a dani još uvijek dovoljno topli? Upravo tada suknje postaju jedan od najpraktičnijih komada u garderoberu, jer uz odgovarajuću obuću i gornji dio mogu da se prilagode gotovo svakoj temperaturi.

Nova sezona već je stigla u prodavnice, a među modelima koji će se nositi ove jeseni posebno se izdvajaju midi suknje. Od lepršavih krojeva i teksasa do kariranih, satenskih i cargo modela, ponuda je dovoljno raznovrsna da svaka žena pronađe nešto za svoj stil.

Kako nositi midi suknju ove jeseni?

Midi suknje su posebno zahvalne za prelazni period jer se lako kombinuju sa komadima koje već imamo u ormaru. Kada su temperature još prijatne, dovoljno je da ih spojite sa običnom majicom i patikama, dok će tanji džemper, kardigan ili košulja stajlingu dati izraženiji jesenji izgled.

Za elegantniju kombinaciju odličan izbor biće satenski modeli, dok teksas i cargo suknje donose opušteniji, svakodnevni izgled. Karirani modeli, očekivano, unose onu prepoznatljivu jesenju atmosferu i lako se uklapaju sa neutralnim komadima, prenosi Žena. Kada je riječ o bojama, u novim kolekcijama dominiraju smeđa, bež, maslinasta, siva i crna, ali ima mjesta i za nešto upečatljivije nijanse.

Vidi opis Jedan model suknje će biti apsolutni hit na jesen Za jesen se može kombinovati sa tankim džemperom, običnom majicom ili košuljom, dok će pravi izbor obuće odrediti da li će kombinacija izgledati opušteno ili svečanije. Salonke za jesen Devojka u kožnoj jesenjoj suknji Satenska slip suknja - Satenska suknja ravnog ili blago lepršavog kroja već nekoliko sezona zauzima posebno mesto u garderobi žena koje vole elegantan, ali nenametljiv izgled. 7. Puteržuta boja i dalje dominira - Ova nežna nijansa bila je hit leta, ali lako prelazi u jesen kroz glavni komad ili dodatke. Torba, baletanke, šal ili džemper u svetlo žutoj boji mogu dodati malo živosti kombinacijama sa bež, braon, sivom i maslinastom bojom. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Sabelnikova Olga/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Victoria Fox/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 11 / 11

Bilo da volite ležerne ili elegantnije kombinacije, ovogodišnja ponuda suknji donosi dovoljno raznovrsnih modela da lako pronađete svoj favorit za prve jesenje dane.

(Lepa i srećna/Mondo)