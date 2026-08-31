Džon Galijano povukao se iz izložbe Metropoliten muzeja planirane za 2027. godinu nakon snažnih kritika zbog antisemitskih i rasističkih ispada iz prošlosti.

Izvor: Youtube printscreen/Vogue

Džon Galijano povukao se iz izložbe “John Galliano: Horizons”, koja je trebalo da bude centralni događaj proljećnog programa Kostimskog instituta Metropoliten muzeja u Njujorku 2027. godine, a njegova odluka istovremeno je promijenila planove za Met Galu.

Metropoliten muzej i Galijano saopštili su u ponedjeljak da izložba, ranije planirana za maj 2027. godine, neće biti održana.

Muzej je naveo da su odluku donijeli zajedno, nakon razgovora sa Galijanom i brojnim zainteresovanim stranama. Nova izložba i tema Met Gale za 2027. godinu biće objavljene naknadno.

Vidi opis Skandal u svijetu mode: Galijano se povukao sa Met Gale 2027, oglasila se i Ana Vintur Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Šta je Galijano napisao

Galijano se oglasio na Instagramu i zahvalio Metropoliten muzeju, direktoru Maksu Holajnu, kustosu Endruu Boltonu i Ani Vintur što su predložili izložbu posvećenu njegovom radu.

“Poslije mnogo razmišljanja i razgovora sa Metom i svima koji su uključeni, odlučio sam, sa velikom tugom, da je najbolje da se izložba u ovom trenutku ne održi”, naveo je Galijano.

Dizajner je u saopštenju posebno govorio o svojoj prošlosti i ponovo preuzeo odgovornost za posljedice svojih riječi.

“Ostajem potpuno odgovoran za bol koji su moje riječi iz prošlosti izazvale, posebno za povredu koju sam nanio jevrejskoj i azijskoj zajednici, i zbog toga mi je i dalje duboko žao”, napisao je.

Galijano je dodao da razumije da se stvarno iskupljenje ne postiže izložbom, institucionalnim priznanjem ili jednom javnom gestom, već da predstavlja trajnu odgovornost koja se pokazuje slušanjem, učenjem i ponašanjem kroz vrijeme.

“Ne želim da debata o meni dovede Met u težak položaj niti da skrene pažnju sa izuzetnog rada Kostimskog instituta”, poručio je.

Zahvalio je i ljudima koji su ga posljednjih 15 godina podržavali tokom oporavka i života u trezvenosti, navodeći da im duguje zahvalnost za život koji danas ima.

Zašto je izložba izazvala toliko kontroverzi

Problem nije bio u Galijanovom radu kao dizajnera, koji se decenijama smatra jednim od najuticajnijih u savremenoj modi, već u njegovoj prošlosti.

Godine 2011. objavljen je snimak na kojem Galijano u jednom pariskom lokalu iznosi antisemitske i rasističke uvrede, uključujući izjavu u kojoj izražava divljenje Adolfu Hitleru. Nakon skandala dobio je otkaz u Dioru, a francuski sud ga je iste godine proglasio krivim za javne uvrede povezane sa porijeklom, vjerom, rasom ili etničkom pripadnošću.

Galijano je nakon toga otišao na liječenje i godinama radio na povratku u modni svijet. Godine 2014. postao je kreativni direktor modne kuće Maison Margiela, gdje je njegov rad ponovo dobio snažno priznanje modne industrije.

Upravo je taj spoj njegovog ogromnog kreativnog uticaja i teške prošlosti bio razlog zbog kojeg je odluka Meta da mu posveti veliku izložbu izazvala burne reakcije.

Vidi opis Skandal u svijetu mode: Galijano se povukao sa Met Gale 2027, oglasila se i Ana Vintur Kada je jednom poželela da promeni frizuru, Ana Vintur je nekoliko meseci nosila šešir. Ana Vintur je samo jednom promenila frizuru i kako je rekla, nikada više nije poželela da uradi isto. Ana Vintur je zbog buntovne prirode izbačena iz škole kada je imala 16 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Vogue Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Vogue Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Vogue Br. slika: 8 8 / 8

Met ga je najavio kao trećeg živog dizajnera

Izložba “John Galliano: Horizons” najavljena je 31. jula 2026. godine. Trebalo je da obuhvati četiri decenije njegovog rada, od kolekcije kojom je diplomirao na Central Saint Martinsu 1984. godine, preko Givenchyja i Diora, do Maison Margiele.

Da je održana, Galijano bi bio tek treći živi dizajner kojem je Kostimski institut posvetio samostalnu retrospektivu. Prije njega tu čast dobili su Iv Sen Loran 1983. godine i Rei Kavakubo, osnivačica modne kuće Comme des Garçons, 2017. godine.

Met je prvobitno pokušao da kontroverzu uključi u samu koncepciju izložbe. U najavi je navedeno da će izložba razmatrati i odnos između estetskog dostignuća, etičke odgovornosti i institucionalnog priznanja.

Muzej je takođe saopštio da je bio u kontaktu sa jevrejskim liderima i drugim zainteresovanim stranama.

Međutim, nakon najave pritisak nije splasnuo.

Ana Vintur stala uz Galijana

Ana Vintur, jedna od najuticajnijih osoba u organizaciji Met Gale i dugogodišnja Galijanova podrška, podržala je njegovu odluku.

“Džonova odluka da zatraži od Muzeja da odloži izložbu posvećenu njegovom radu veoma je hrabra i pokazuje kakav je čovjek”, rekla je Vintur, dodajući da vjeruje da je to ispravna odluka i da Galijano i muzej imaju njenu punu podršku.

Ipak, Vintur nije odustala od pohvala njegovom dizajnerskom radu. Istakla je njegovu izuzetnu maštu, zanat, krojenje, konstrukciju i sposobnost da kroz modu ispriča priču, ocijenivši da je njegov uticaj na generacije dizajnera ogroman.

Njena reakcija je posebno zanimljiva jer je upravo Vintur bila među ključnim ljudima koji su podržali izbor Galijana za temu 2027. godine.