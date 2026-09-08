Hlače idu u drugi plan: 4 modela suknji koji će vladati ove jeseni!

Ako volite suknje, obradovaće vas prijedlozi modnih kreatora za jesen 2026. godine.

Izvor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada stigne jesen, farmerke, mokasine i kožne jakne obično privuku svu pažnju, ali ove sezone suknje zaslužuju da se nađu u prvom planu. One donose preko potrebnu promjenu u odnosu na svakodnevne pantalone, daju slobodu da se malo poigramo modom i lako transformišu svaku jesenju kombinaciju. Vrijeme je da ove trendove isprobamo prije nego što stignu najhladniji dani.

Modni dizajneri su se i ove godine potrudili da nas iznenade, pa jesenji trendovi donose savršen spoj ženstvenosti, retro šarma i odvažnih detalja.

1. Raskošni brokat i cvjetni deseni

Iako cvjetne desene obično rezervišemo za proljeće, ove jeseni oni dobijaju potpuno novo, zrelije izdanje. Teške brokatne tkanine, bogate teksture i zagasitije boje prošetale su pistama velikih modnih kuća poput Šanela i Sen Lorana. Ovi modeli podsjećaju na vintidž tepihe i goblene, ali djeluju izuzetno luksuzno i elegantno, unoseći dozu topline u tmurnije jesenje dane.

moderna suknja

Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

2. Efektni rajsferšlusi

Zaboravite na sakrivene kopče – ove sezone rajsferšlusi izlaze u prvi plan. Metalni “zubići” duž bokova ili po sredini suknje daju dozu odvažnosti svakoj kombinaciji. Bilo da se radi o svedenim modelima ili hrabrim modelima sa prorezima koje možete prilagođavati po želji, ovaj trend je stvoren za žene koje vole da eksperimentišu. Viktorija Bekam ima neobičan prijedlog.

Viiktorija Bekam suknja

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

3. Nova boho šik estetika

Slobodniji duh ljeta ove jeseni prelazi u zreliju, uzbudljivu i simpatičnu „vještičju“ boho fazu. Na sceni su slojeviti modeli, karirani deseni sa volanima, patchwork suknje i romantična čipka. Izgledaju kao da su ručno rađeni i unose dozu ležernosti u garderober, a savršeno se uklapaju uz omiljene čizme.

4. Asimetrični krojevi i nepravilni rubovi

Ako želite nešto drugačije i skulpturalno, suknje sa nejednakim rubovima su pun pogodak. Bilo da je riječ o mini, midi ili maksi modelima, asimetrija razbija stroge linije i daje kreacijama umjetnički pečat. Od slojevitih čipkastih modela pa do uglađenih poslovnih krojeva, ovi komadi garantuju da nećete proći neprimijećeno.

Pogledajte galeriju modernih suknji za jesen 2026. godine.