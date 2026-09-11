Boja čokolade i razne braon nijanse u modnim kombinacijama kreatora Ralfa Lorena.
Čokolada je zvanično nova crna, a jesen i zima pred nama donose nam braon boju u najluksuznijem izdanju do sada. Zaboravite na dosadne tonove – jesenja kolekcija modnog giganta Ralfa Lorena pokazala nam je da braon boja ima hiljadu lica i da u svakoj nijansi izgleda skuplje i moćnije nego bilo koja druga.
Ako se pitate kako da je ove sezone nosite bez greške, modni eksperti savjetuju igru teksturama i tonovima. Zaboravite na pravilo da se braon i crna ne slažu – naprotiv, tamna čokoladna nijansa u kombinaciji sa crnom kožom ili grubim tvidom djeluje apsolutno besprijekorno.
Evo kako da je ponesete kao prava modna ikona i spojite najrazličitije nijanse koje ova paleta nudi.
Sve počinje od savršenog kaputa, a ove sezone nosi se dugačak, strukiran model u boji espresa ili toplog pečenog lješnika. Preko ramena ležerno prebacite šal sa leopard printom, a ispod obucite uski rolka-džemper. Donji dio neka bude dugačka, uska suknja do gležnja sa dubokim šlicem pozadi, koja koraku daje dozu tajanstvene elegancije.
Za večernje prilike, odaberite pliš, brokat ili - toliko modernu ove sezone - tkaninu nalik starinskim goblenima u koji su utkane najfinije nijanse braon boje. Pogledajte u galeriji slika kako to kombinuje veliki mag mode Ralf Loren.
Kako da nosite braon boju ove jeseni i zime? Vrhunski kreator osmislio modne kombinacije
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(Lepa i srećna/Mondo)