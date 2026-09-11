Boja čokolade i razne braon nijanse u modnim kombinacijama kreatora Ralfa Lorena.

Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Čokolada je zvanično nova crna, a jesen i zima pred nama donose nam braon boju u najluksuznijem izdanju do sada. Zaboravite na dosadne tonove – jesenja kolekcija modnog giganta Ralfa Lorena pokazala nam je da braon boja ima hiljadu lica i da u svakoj nijansi izgleda skuplje i moćnije nego bilo koja druga.

Ako se pitate kako da je ove sezone nosite bez greške, modni eksperti savjetuju igru teksturama i tonovima. Zaboravite na pravilo da se braon i crna ne slažu – naprotiv, tamna čokoladna nijansa u kombinaciji sa crnom kožom ili grubim tvidom djeluje apsolutno besprijekorno.

Evo kako da je ponesete kao prava modna ikona i spojite najrazličitije nijanse koje ova paleta nudi.

braon kaput leopard sal moda Ralf Loren

Izvor: NOWFASHION / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve počinje od savršenog kaputa, a ove sezone nosi se dugačak, strukiran model u boji espresa ili toplog pečenog lješnika. Preko ramena ležerno prebacite šal sa leopard printom, a ispod obucite uski rolka-džemper. Donji dio neka bude dugačka, uska suknja do gležnja sa dubokim šlicem pozadi, koja koraku daje dozu tajanstvene elegancije.

braon suknja i prsluk moda Ralf Loren

Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Za večernje prilike, odaberite pliš, brokat ili - toliko modernu ove sezone - tkaninu nalik starinskim goblenima u koji su utkane najfinije nijanse braon boje. Pogledajte u galeriji slika kako to kombinuje veliki mag mode Ralf Loren.

Vidi opis Kako da nosite braon boju ove jeseni i zime? Vrhunski kreator osmislio modne kombinacije braon kaputi odela haljine moda Ralf Loren Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 10 / 10

(Lepa i srećna/Mondo)