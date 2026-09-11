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Kako da nosite braon boju ove jeseni i zime? Vrhunski kreator osmislio modne kombinacije

Kako da nosite braon boju ove jeseni i zime? Vrhunski kreator osmislio modne kombinacije

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Boja čokolade i razne braon nijanse u modnim kombinacijama kreatora Ralfa Lorena.

Kako da nosite braon boju ove jeseni i zime Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Čokolada je zvanično nova crna, a jesen i zima pred nama donose nam braon boju u najluksuznijem izdanju do sada. Zaboravite na dosadne tonove – jesenja kolekcija modnog giganta Ralfa Lorena pokazala nam je da braon boja ima hiljadu lica i da u svakoj nijansi izgleda skuplje i moćnije nego bilo koja druga.

Ako se pitate kako da je ove sezone nosite bez greške, modni eksperti savjetuju igru teksturama i tonovima. Zaboravite na pravilo da se braon i crna ne slažu – naprotiv, tamna čokoladna nijansa u kombinaciji sa crnom kožom ili grubim tvidom djeluje apsolutno besprijekorno.

Evo kako da je ponesete kao prava modna ikona i spojite najrazličitije nijanse koje ova paleta nudi.

braon kaput leopard sal moda Ralf Loren
Izvor: NOWFASHION / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve počinje od savršenog kaputa, a ove sezone nosi se dugačak, strukiran model u boji espresa ili toplog pečenog lješnika. Preko ramena ležerno prebacite šal sa leopard printom, a ispod obucite uski rolka-džemper. Donji dio neka bude dugačka, uska suknja do gležnja sa dubokim šlicem pozadi, koja koraku daje dozu tajanstvene elegancije.

braon suknja i prsluk moda Ralf Loren
Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Za večernje prilike, odaberite pliš, brokat ili - toliko modernu ove sezone - tkaninu nalik starinskim goblenima u koji su utkane najfinije nijanse braon boje. Pogledajte u galeriji slika kako to kombinuje veliki mag mode Ralf Loren.

(Lepa i srećna/Mondo)

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moda boje jesen

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