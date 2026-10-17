Recept za mekani jogurt kolač sa šljivama: Mirisan i vazdušast, savršen uz crnu kafu

Mekan, vazdušast i mirisan, ovaj jogurt kolač sa šljivama savršen je uz šolju kafe ili čaja tokom jesenjih dana.

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Zahvaljujući grčkom jogurtu i ulju, ovaj kolač sa šljivama dugo ostaje sočan, dok mu limunova korica, limunov sok i vanila daju osvježavajuću aromu. Posebnu čar daju šljive poređane po površini kolača, koje tokom pečenja omekšaju i spoje se sa nježnim tijestom.

Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda kao da ste ga kupili u dobroj poslastičarnici.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: kolač

Porcije / količina: 8

Energetska vrijednost po porciji: 370' kcal

Vrijeme pripreme: 15 min

Vrijeme termičke obrade: 45 min

Ukupno vrijeme: 60 min

Sastojci

165 g pšeničnog brašna

165 g svježih šljiva

2 srednja jajeta

170 g grčkog jogurta sa 10% mliječne masti

115 g šećera

80 ml ulja

1 limun, sok i rendana korica

1 kašičica ekstrakta vanile ili paste od vanile

2 ravne kašičice praška za pecivo

šećer u prahu za posipanje

Priprema

Korak 1

Prvi koraci

Pripremite kalup i rernu. Zagrejte rernu na 160 stepeni sa uključenim ventilatorom. Kalup za hljeb ili manji duguljasti kalup, približnih dimenzija 20–22 × 10–12 cm, obložite papirom za pečenje.

Korak 2

Umutite jaja, jogurt i aromatične sastojke

U većoj posudi umutite jaja dok ne postanu pjenasta. Dodajte šećer i kratko nastavite da mutite kako bi se sastojci povezali. Limun dobro operite, po potrebi prelijte vrelom vodom, pa osušite. Narendajte koricu, vodeći računa da ne zahvatite bijeli dio koji može biti gorak. Iscijedite sok i dodajte ga u smjesu zajedno sa grčkim jogurtom, uljem i ekstraktom vanile. Sve dobro promiješajte.

Korak 3

Napravite tijesto

Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, prosejte ih u posudu sa tečnim sastojcima i kratko miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Nemojte predugo mutiti jer kolač može postati zbijen umjesto vazdušastog.

Korak 4

Pripremite šljive i složite kolač

Operite ih, osušite, izvadite koštice i isijecite na četvrtine. Sipajte tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Šljive poređajte po vrhu u dva reda, blago ih preklapajući kako biste dobili lijep dekorativni uzorak. Lagano ih utisnite u tijesto.

Korak 5

Ispecite kolač

Stavite kalup u zagrejanu rernu i pecite oko 45–50 minuta. Provjerite čačkalicom da li je kolač pečen: kada je ubodete u sredinu, treba da izađe bez tragova sirovog tijesta. Ostavite kolač u kalupu 10–15 minuta, zatim ga pažljivo izvadite i prebacite na rešetku da se potpuno ohladi. Prije posluživanja pospite ga šećerom u prahu.

Da bude još sočniji

Koristite dobro zrele, ali čvrste šljive, jer će tokom pečenja pustiti dovoljno soka i dati kolaču bogat ukus, a neće se potpuno raspasti. Tijesto miješajte samo dok se sastojci ne sjedine. Kada se kolač potpuno ohladi, čuvajte ga u hermetički zatvorenoj posudi kako bi ostao mekan i sočan i narednih dana.

(Mondo)