Hrana se brže kvari, račun za struju je veći: Trik sa listom papira otkriva da li vrata frižidera dobro dihtuju

Saznajte kako da proverite da li frižider dobro dihtuje uz pomoć običnog lista papira i šta da radite ako je rezultat negativan.

Izvor: Ai Info/Stvar ukusa

Frižider je jedan od uređaja koje koristimo svakodnevno, ali rijetko provjeravamo da li njegova vrata zaista dobro zaptivaju. Ako hladan vazduh neprestano izlazi, uređaj mora više da radi kako bi održao odgovarajuću temperaturu, što može da utiče na očuvanje ispravnosti i kvaliteta namirnica, ali i povećanu potrošnju struje.

Dobra vijest je da za provjeru ne morate da zovete majstora niti da kupujete poseban alat. Dovoljan je običan list papira i nekoliko sekundi vremena da otkrijete da li guma na vratima frižidera dobro dihtuje.

Uzmite običan list papira, postavite ga između vrata i okvira frižidera, tako da jedan dio ostane napolju, a zatim zatvorite vrata. Pokušajte polako da izvučete papir.

Ako osjećate blagi otpor, zaptivka na tom mjestu vjerovatno dobro prijanja. Međutim, ako papir izlazi gotovo bez otpora, moguće je da vrata ne dihtuju kako treba.

Ponovite postupak na nekoliko mjesta, naročito u uglovima.

Šta da uradite ako papir lako ispada?

Nemojte odmah da kupujete novu gumu. Najprije provjerite da li se na zaptivci nalaze mrvice, masnoća ili osušeni ostaci hrane. Očistite je mekom krpom, mlakom vodom i blagim deterdžentom, a zatim dobro osušite, piše 24sedam. Provjerite i da li neka posuda ili pretrpana polica sprečava potpuno zatvaranje vrata.

Ako papir i nakon toga lako klizi, provjerite uputstvo proizvođača ili se obratite serviseru. Možda je potrebno podešavanje vrata ili zamjena gume.