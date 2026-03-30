Moćni protein bez šećera i laktoze: Surutka kao najbrži put do snažnog imuniteta

Dr Momčilo Matić otkriva koja je surutka najbolja, kako se pravilno pije i kada se vide prvi efekti na organizam.

Izvor: Madeleine Steinbach/Shutterstock

Prof. dr Momčilo Matić, istaknuti nutricionista čije savjete o ishrani i zdravlju mnogi rado slušaju, kao i autor brojnih knjiga iz ove oblasti, govorio je o brojnim benefitima koje surutka donosi organizmu. Tom prilikom, detaljno je objasnio i kada, kao i na koji način, se pravilno konzumira kako bi njen efekat bio maksimalan. "Surutka je nusproizvod mlijeka koji se dobija na poseban način. Sadrži veliku količinu proteina, a ti proteini pripadaju korisnim aminokiselinama, iz kojih organizam stvara snažan antioksidans. Sve to pomaže očuvanju aminokiselina u ljudskom organizmu, ali ga istovremeno i čisti. Jetra je danas posebno opterećena, naročito u ovom periodu, pa ljudi često uzimaju mnogo lijekova zbog njenog oštećenja. Proteini su za nju od ključnog značaja, a surutka ih sadrži – pritom ne sadrži laktozu ni šećer", objasnio je dr Momčilo Matić. Koja surutka je najbolja? Govoreći o vrstama surutke, prof. dr Momčilo Matić izdvojio je i onu koja se smatra najkvalitetnijom. "Imamo surutku koju dobijamo u tečnom obliku – slatku, ali i onu nešto kiseliju. Najbolja je kozja. Treba voditi računa ko smije da uzima surutku. Može da se koristi i preventivno. Obično se pije oko litar do litar i po dnevno, ali mislim da je to mnogo. Sportisti je, recimo, uzimaju kako bi povećali mišićnu masu. Moramo biti oprezni kod ljudi koji imaju oštećene bubrege, kao i voditi računa o starosnoj dobi i ukupnom unosu proteina kroz ishranu", rekao je dr Matić.

Dr Momčilo Matić

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Jutarnji Program TV Happy

On je dodao i da surutka može pomoći i kod mamurluka:

"Jeste dobra za mamurluk. Tu je najvažnija njena brza razgradnja – ne zadržava se dugo u plazmi, već brzo dospijeva do mišića i organa. To su čisti proteini, pa svakako može da pomogne. Brza razgradnja je ključna jer se proteini inače teško razgrađuju. Surutka ima i sposobnost da regeneriše jetru", objasnio je.

Surutka

Izvor: Elena Hramova/Shutterstock

Kako se pravilno pije surutka

Gostujući u emisiji na Prva TV, prof. dr Momčilo Matić otkrio je i kada se mogu očekivati prvi pozitivni efekti konzumiranja surutke.

"Pokazalo se da poboljšanje može da se primijeti već za desetak dana. Preporučuje se da se uzima mjesec dana ili nešto duže. Ipak, volim da upozorim ljude da u određenim slučajevima treba potražiti savjet stručnog lica. Oni koji imaju povišen nivo uree, kreatinina ili mokraćne kiseline, odnosno probleme sa bubrezima, moraju biti posebno oprezni, jer bubrezi obrađuju proteine. Kod djece takođe treba biti obazriv. Preporučuje se trudnicama, ali i tu bih bio oprezan. Oprez je potreban i kod osoba koje su izrazito mršave, kao i kod gojaznih. Surutku treba uvoditi postepeno, kao i post – ne treba naglo uvoditi novine jer to predstavlja stres za organizam. Naši organi ne funkcionišu kod svih na isti način", istakao je prof. Matić, piše Žena.