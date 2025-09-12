Nutricionista otkriva: Velika greška koju svi pravimo sa jogurtom, bacamo najzdraviji dio

Mnogi misle da je tečnost koja se pojavi na vrhu jogurta znak da je pokvaren, pa je bacaju. Stručnjaci otkrivaju da se zapravo radi o surutki, najzdravijem dijelu punom proteina, kalcijuma i probiotika.

Jogurtje jednostavan i brz način da obogatite ishranu proteinima i kalcijumom, a u posljednje četiri decenije njegova potrošnja značajno je porasla.

Jedna porcija grčkog jogurta bez dodataka može imati preko 10 grama proteina i oko 111 miligrama kalcijuma. Međutim, nutricionisti ukazuju na čestu grešku: mnogi bacaju tečnost koja se nakupi na vrhu jogurta, ne shvatajući da time odbacuju važne hranljive materije.

"Trebalo bi da to iskoristite, a većina ljudi ne radi tako", objašnjava nutricionistkinja Džesika Kording.

Ova tečnost, poznata kao surutka, nije znak da je jogurt pokvaren, radi se o prirodnom procesu fermentacije. Kulture koje se dodaju mleku stvaraju gel koji se vremenom odvaja i skuplja na površini.

Surutka je zapravo veoma vrijedna: bogata je probioticima, proteinima, kalcijumom, ali i mineralima kao što su kalijum, bakar, fosfor i cink.

Kako biste maksimalno iskoristili jogurt, stručnjaci preporučuju da tečnost jednostavno promiješate nazad u jogurt, čime dobijate sve hranljive materije plus bolju kremastu teksturu.

Ako vam ne prija tekstura nakon miješanja, surutku možete dodati u smuti ili je koristiti u receptima, pa i zamrznuti za kasniju upotrebu.

"To je potpuno hranljivo. Zašto biste se odrekli nečega što vam može donijeti korist?", poručuje Džesika Kording.

