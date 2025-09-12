logo
Nutricionista otkriva: Velika greška koju svi pravimo sa jogurtom, bacamo najzdraviji dio

Nutricionista otkriva: Velika greška koju svi pravimo sa jogurtom, bacamo najzdraviji dio

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Mnogi misle da je tečnost koja se pojavi na vrhu jogurta znak da je pokvaren, pa je bacaju. Stručnjaci otkrivaju da se zapravo radi o surutki, najzdravijem dijelu punom proteina, kalcijuma i probiotika.

ne treba bacati surutku iz jogurta Izvor: Vitalii Stock/Shutterstock

Jogurtje jednostavan i brz način da obogatite ishranu proteinima i kalcijumom, a u posljednje četiri decenije njegova potrošnja značajno je porasla.

Jedna porcija grčkog jogurta bez dodataka može imati preko 10 grama proteina i oko 111 miligrama kalcijuma. Međutim, nutricionisti ukazuju na čestu grešku: mnogi bacaju tečnost koja se nakupi na vrhu jogurta, ne shvatajući da time odbacuju važne hranljive materije.

"Trebalo bi da to iskoristite, a većina ljudi ne radi tako", objašnjava nutricionistkinja Džesika Kording.

Ova tečnost, poznata kao surutka, nije znak da je jogurt pokvaren, radi se o prirodnom procesu fermentacije. Kulture koje se dodaju mleku stvaraju gel koji se vremenom odvaja i skuplja na površini.

Izvor: Rina

Surutka je zapravo veoma vrijedna: bogata je probioticima, proteinima, kalcijumom, ali i mineralima kao što su kalijum, bakar, fosfor i cink.

Kako biste maksimalno iskoristili jogurt, stručnjaci preporučuju da tečnost jednostavno promiješate nazad u jogurt, čime dobijate sve hranljive materije plus bolju kremastu teksturu.

Ako vam ne prija tekstura nakon miješanja, surutku možete dodati u smuti ili je koristiti u receptima, pa i zamrznuti za kasniju upotrebu.

"To je potpuno hranljivo. Zašto biste se odrekli nečega što vam može donijeti korist?", poručuje Džesika Kording.

(MONDO)

Tagovi

jogurt zdravlje

